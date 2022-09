¿Obra de Piqué? Este es el tiempo que Shakira tendrá que esperar para poder mudarse a Miami

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Han pasado tres meses desde que Shakira hizo oficial su separación del futbolista Gerard Pique y tras ello la polémica no la ha dejado en paz; incluso, la noticia fue tan relevante a nivel internacional que los paparazzis se dieron a la tarea de no solo conocer cuál era su estado de ánimo, sino que también se informó que el jugador del Barcelona ya tenía una nueva novia de quien pronto supimos su nombre es Clara Chía Martí.

Cabe destacar que este no es el único tema relevante que envuelve a la cantante, sino que aunado a ello todavía está el juicio que el fisco planea llevar a cabo, pues la intérprete de temas como Ojos así, Antología o Te Felicito es señalada por evasión de impuestos, problema que se sumaría a su deseo de mudarse a Estados Unidos y no solo tener una vida más tranquila, sino que además le ayudaría a despegar su carrera.

Instagram @shakira

De acuerdo con la información oficial, la situación no está tan fácil para Shakira, pues para poder hacerlo, necesita tener ella la custodia total de sus hijos, Sasha y Milán o bien, llegar a un acuerdo con su ahora expareja, a quien recientemente se le señaló por haber arriesgado la vida de uno de ellos luego de ser captado conduciendo a toda velocidad y pasándose señales de alto por las calles de Barcelona.

Shakira se sabe, cuenta con una lujosa casa en Miami, misma a donde piensa mudarse tan pronto como le sea posible, evento por el que medios españoles han asegurado que Gerard Pique se lo ha prohibido no solo porque no desea alejarse de sus hijos, sino porque argumenta que los menores de edad no deben abandonar sus ciclos sociales, lo cual pone en desventaja a la colombiana pues se ha filtrado que tendrá que esperar al menos un año hasta que sus hijos terminen el ciclo escolar y tras ello, se analice si es mejor para ellos ir a Estados Unidos o bien, alejarse a su madre a quien verían solo durante el periodo vacacional o tanto como ella pueda retornar a España.

Instagram @shakira

Fue el pasado 29 de junio cuando se supo que Piqué le había prohibido a la cantante abandonar Barcelona en compañía de sus hijos; sin embargo, esto ella no lo respetó y de inmediato disfrutó con ellos de las playas de Santander y seguido de eso visitaron México donde practicaron surfing, deporte que comparte con los menores de edad y con quienes ella se ha refugiado para salir avante de esta dura separación.

Fuente: Tribuna