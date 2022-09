¿Para llamar la atención? Kanye West asegura que 'Friends' no era gracioso; actriz se burla de él así

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Desde que se hizo oficial el rompimiento entre Kim Kardashian y Kanye West, el rapero ha llamado la atención de los medios y del público en general, no solo porque ahora ya no estaría al lado de una de las personalidades más llamativas del medio, sino que causó polémica por presumir a su nueva pareja cuyo parecido físico era muy similar al de la socialité, sino porque además de atacar a las ahora exparejas de la madre de sus hijos, también ha causado revuelo en redes sociales con varias publicaciones.

West o Ye como se hace llamar, había estado alejado de las plataformas digitales a las cuales ingresa para cimbrar a los medios y al público en general ya que hace algunos días retomó su cuenta en Instagram y abordó tanto los proyectos que tiene como artista así como las declaraciones en contra de su exfamilia, en especial al hacer referencia a que ellos le fomentaron cierta adicción por el contenido para adultos.

"No dejes que Kris (Jenner) te obligue a hacer de playboy como lo hizo (Kylie Jenner) y Kim (…) Hollywood es un burdel gigante. La pornografía destruyó a mi familia. Lidio con la adicción que Instagram promueve. No dejaré que les pase a Northy y Chicago", escribió en publicaciones que posteriormente eliminó.

Sin embargo, no solo ha atacado a las Kardashian y Jenner, sino que ahora se atrevió a opinar sobre una de las series de televisión más vistas en el mundo; nos referimos a la sitcom Friends de la cual aseguró, su contenido no es nada gracioso, mensaje que se difundió a través de Twitter y del cual aseguró en Instagram que él no lo había escrito aunque eso hubiera querido, pues secunda esta postura en torno a que no le entretenían las situaciones que afrontaban 'Rachel', 'Phoebe', 'Joey', 'Chandler', 'Ross' y 'Mónica', siendo esta última la que se animó a responderle.

La actriz Courteney Cox quien interpretó a 'Monica Geller' usó sus redes sociales para enviar una contundente postura al rapero y sin usar palabras dejó claro qué es lo que ella piensa de su música, pues leyendo el mensaje en Instagram, el cual también fue eliminado como los mensajes polémicos que el rapero comparte, usó el tema Heartless, mismo que furiosa apagó luego de leer que el proyecto televisivo no era gracioso.

"Apuesto a que el viejo Kayne pensó que Friends era divertido", escribió la actriz.

El video de inmediato generó reacciones positivas por los millones de seguidores de la actriz y de la serie, pues apoyaron la manera que tuvo para darle respuesta al rapero, ya que con un solo gesto y sin la necesidad de emitir alguna palabra, dejó claro que no está conforme con su postura y menos porque desde su separación, se ha enfocado en causar polémica. "Friends es el mejor show" o "Kanye también insultó a Taylor Swift así que nunca le creen", fueron algunos de los comentarios en el clip.

