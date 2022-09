¿Sale del clóset? Tras abusar de cirugías y dejar Televisa, traicionan a Fernando Colunga en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva 6 años sin hacer un proyecto con Televisa, es exhibido en una entrevista para el matutino de TV Azteca Venga la Alegría luego de que varios medios en el pasado lo 'sacaran del clóset' y pusieran en duda su orientación sexual. Se trata de Fernando Colunga, quien perdió su contrato de exclusividad en San Ángel hace unos años y ahora está trabajando en Telemundo.

Durante su carrera, Colunga ha protagonizado melodramas como María la del barrio, Esmeralda, La usurpadora, Abrázame muy fuerte, Amor real, Alborada, Pasión y Soy tu dueña, sin embargo, el actor de 56 años se alejó un tiempo de la televisión luego de perder su contrato de exclusividad. Tras estelarizar Pasión y poder en 2016, Colunga no volvió a la televisora. En 2020, firmó contrato con Telemundo, sin embargo, al llegar la pandemia su regreso a las pantallas se pospuso.

En 2021 trascendió que aunque había sido elegido para dar vida a 'Malverde' en Malverde: El Santo Patrón en Telemundo, el actor luego abandonó el proyecto y lo reemplazaron con Pedro Fernández. Finalmente, tras años de ausencia, Colunga protagoniza El Conde con un importante elenco, entre ellos Ana Brenda Contreras, Chantal Andere y Sergio Sendel. Tras comentarios que lo señalan de presuntamente haber quedado 'desfigurado' e irreconocible por un supuesto abuso de cirugías y arreglitos, ahora enfrenta nueva polémica.

El antes y después de Fernando Colunga

Pese a que el galán siempre ha sido de los más deseados de la televisión, nunca se le han conocido parejas formales, nunca se ha casado ni tenido hijos. Esto ha dado pie a una serie de especulaciones, como que Colunga sería gay y lo habría mantenido en secreto. Pese a que él ha aclarado que no es homosexual pero que no hablará de su vida amorosa porque es privada, también se ha dicho que tendría un romance desde hace varios años con la actriz Blanca Soto, su protagonista en Porque el amor manda.

Fernando Colunga y Blanca Soto

A pesar de que nunca han confirmado su relación, una reportera del matutino Venga la Alegría cuestionó a la actriz tras verla besándose con el galán de telenovelas: "A través de esos lentes veo los ojos de una mujer muy enamorada. Vimos que en el aeropuerto Fernando Colunga te despidió con un beso en la boca y entonces ¿qué me puedes decir de eso?", a lo que ella respondió muy nerviosa: "Ah, qué tal... mira... pues no, no, no, yo no sé de... ¿cómo vieron eso?, no, ni cuenta me di fíjate".

Como las preguntas de la reportera continuaban, Blanca agregó: "Yo estoy muy bien, no sé de qué me estás hablando, yo estoy muy contenta, y estoy aquí en México para ver a la familia y todo bien". Al respecto de si mantiene una bonita relación con Colunga, Blanca comentó: "Mira, no es ocultar, yo creo que yo he preferido tener mi vida privada, privada, pero estoy bien y gracias por preguntar cómo está todo, todo está muy bien".

Por otro lado, la periodista siguió exhibiendo al galán y a la actriz, preguntando si el amor surgió en grabaciones de la telenovela Porque el amor manda. Ante esto, dijo: "A mira, te digo que me estoy enterando de un chorro de cosas nuevas". Pese a las insistencias, Blanca solo dijo que no hablaría de su vida privada y mandó besos a sus fans. "Mira, te digo, prefiero no hablar de ciertas cosas de mi vida privada, y te digo, no sé, ahora sí que me agarraste así de, venía dormida en el avión y me quedé sin saber qué decirte”.

Gracias por venir a saludarme y gracias por estar aquí, les mando muchos besos a mis fans que es lo más importante, que siempre están al pendiente de mí, los quiero muchísimo", concluyó.

