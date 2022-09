Salió del clóset: Tras 25 años retirada, protagonista de Televisa llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y exprotagonista de telenovelas, quien tiene más de 30 años trabajando en las filas de Televisa y salió del clóset hace varios años, reaparece en redes del programa Hoy y da un duro golpe a Venga la Alegría de TV Azteca. Se trata de Yolanda Andrade, quien no se queda callada y le responde a Laura Zapata luego de que la villana pidiera ayuda a su hermana Thalía para le pusiera un alto, afirmando que la hacía responsable "si algo le pasa".

Yolanda debutó en los melodramas en 1991 en Yo no creo en los hombres, obteniendo su primer protagónico al año siguiente en Las secretas intenciones con Cristian Castro. En 1993 protagonizó Buscando el paraíso con Pedro Fernández, luego la hizo de villana en Retrato de familia, para posteriormente estelarizar Sentimientos Ajenos con Carlos Ponce y otra vez como antagonista en Los hijos de nadie. Este fue su último proyecto de telenovela en 1997 y desde entonces se retiró de los melodramas.

Yolanda Andrade en 'Sentimientos ajenos'

Como se recordará, la sinaloense de 50 años de edad lleva más de 20 años enfocada en la conducción. Actualmente es titular en el programa transmitido por Unicable Montse & Joe, donde trabaja con su exnovia, la conductora Montserrat Oliver. Yolanda es abiertamente lesbiana y ha tenido romances con varias mujeres como Lorena Meritano, la exacadémica Melissa Galindo, Montserrat Oliver y hasta afirmó que se casó en una ceremonia simbólica con la primera actriz Verónica Castro, aunque ella siempre lo negó.

Hubo un tiempo en el que se rumoró que hasta anduvo con Thalía, versión que llegó a los oídos de Zapata, quien entonces sostuvo que su madre doña Yolanda Miranda Mange presuntamente no aceptaba la amistad de la sinaloense con su hermana. Tras enfrascarse en una guerra de declaraciones en los últimos días, ahora Yolanda le manda tremendo mensaje a la villana de telenovelas, siendo sus declaraciones retomadas en redes del programa Hoy.

An el audio enviado al periodista Gustavo Adolfo Infante, contestó contundente: "El tema de mi amistad con Thalía, ¿qué tiene que ver?, esa es harina de otro costal. Yo creo que nos vimos más doña Yolanda y yo que Laura Zapata y doña Yolanda". Además, aseguró que la actriz ya no sabría ni cómo desviar la atención del desatinado comentario que hizo sobre los mexicanos: "Tú dijiste que somos unos 'huev...', después te arrepentiste y quisiste hacer una aclaración que quedaste peor, como siempre, y como siempre metes a tu hermana Thalía".

Laura Zapata, Yolanda Andrade y Thalía

Finalmente, no dudó en retar a Laura para que no vuelva a hablar públicamente de la intérprete de Amor a la mexicana, asegurando que ella no tiene nada que ver en la polémica: "Siempre mete a Thalía, yo la reto por favor, una vez más, a que haga una entrevista y no meta a su hermana. A ver de qué va hablar. ¿Qué tiene que ver Thalía con las cosas que tú dices? Ya estás bastante grandecita para hacerte responsable, señora Laura Zapata, de lo que tú dices", concluyó.

Fuente: Tribuna