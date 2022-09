Tras 26 años en 'Ventaneando' y ultimátum de TV Azteca, Pati Chapoy renuncia por fuerte razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras más de 28 años en las filas de TV Azteca, empresa a la que se unió luego de su despido de Televisa, afirman que Pati Chapoy renunció a importante puesto por una importante razón. Sí, la titular de la emisión de espectáculos Ventaneando habría declinado la oferta de ser la primera o la segunda al mando en la televisora del Ajusco, o al menos así lo reporta el canal de YouTube Chacaleo.

"Pati Chapoy se rajó y renunció a ser la número dos en TV Azteca. Que siempre no, porque es mucha responsabilidad. Después de que se rumoraba que Pati Chapoy sería nombrada como la nueva directora de contenidos de TV Azteca, se dio la noticia de que Adrián Ortega será quien ocupe el lugar de Sandra Smester, porque a la conductora de 'Ventaneando' le pareció que era mucho trabajo y ella está muy cómoda recibiendo su sueldazo por solo criticar a los famosos", sostuvo el medio.

Sandra Smester y Adrián Ortega, su reemplazo

Y es que como se recordará, la exdirectora general de contenidos de la empresa Sandra Smester renunció hace algunas semanas al Ajusco. Aunque se dijo que había sido por común acuerdo, ahora han trascendido diversos reportes que señalarían a Smester y al fallecido Alberto Ciurana como los responsables de presuntos malos manejos en la televisora. Incluso, la productora de Ventaneando Iyari González reportó en Twitter que ya había acudido a la Fiscalía a denunciar a varios que fungieron como ejecutivos.

Y aunque el nombre de Pati Chapoy fue el principal que sonaba para reemplazar a Sandra, ya que la periodista estuvo desde los inicios en la empresa de Ricardo Salinas Pliego y siempre había tenido mucho poder antes de la llegada de la ejecutiva, ella negó buscar quedarse con el puesto. Tras estas declaraciones, se dijo que podría quedar como la segunda al mando, sin embargo, el canal de YouTube Chacaleo afirma que prefirió renunciar a esta supuesta oferta.

Además, si Pati aceptaba el cargo, se creía que muchos conductores (sobre todo de Venga la Alegría donde se dice que Sandra y Ciurana tenían favoritos) serían despedidos y programas saldrían del aire. No obstante, este martes 6 de septiembre nombraron a Adrián Ortega como el nuevo director general de Contenidos, ya que Chacaleo sostiene que Pati habría recibido un presunto ultimátum de ejecutivos: "Con tal de convencerla de aceptar, TV Azteca le ofreció las perlas de la virgen pero le advirtieron que a la primera equivocación no se tentarían el corazón para despedirla, así que la Chapoy no lo pensó dos veces y rechazó el puesto".

El canal también señaló que se dice que tendría los días contados en la televisora pues ya querría retirarse, por lo que presuntamente no quiso "arriesgar su trabajo". Por otro lado, el canal mencionó que se rumora que Ortega también tenía una mala relación con Sandra, por lo que sería un gran aliado de Pati y un alivio para el elenco de Ventaneando, donde se respiraba incertidumbre en caso de que siguiera la ahora exejecutiva. Cabe mencionar que la información no ha sido confirmada por una fuente oficial, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Tribuna