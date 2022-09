Tras escándalo con reportera por su "alcoholismo", Julio César Chávez ofrece ayuda a Pablo Montero

Ciudad de México.- El exboxeador mexicano, Julio César Chávez se pronunció al respecto de la reciente controversia que enfrentó el cantante y actor, Pablo Montero luego de que el productor Juan Osorio lo señaló por faltar a la grabación del capítulo final de la bioserie de Vicente Fernández debido a sus problemas de adicciones, en las que dijo que busca darle apoyo.

Durante su encuentro con la prensa, el ahora comentarista deportivo fue cuestionado por la situación que vive el intérprete en el terreno profesional y sin dudarlo Chávez replicó:

Sin embargo, Julio César aseguró que el primer interesado en recibir el tratamiento debe ser Montero, por lo no lo va a obligar a recibir atención, además de poner en claro que es uno de sus amigos, por lo cual le tiene mucho respecto y afecto.

Simplemente nada más tiene que pedir la ayuda y yo con gusto. Yo porque ya toqué fondo me entiendes, pero es muy difícil que un adicto o alguien tiene problemas de drogadicción y alcoholismo, yo no sé la verdad, no me consta de verdad, Pablo Montero es muy amigo mío y lo aprecio mucho, es difícil pedir ayuda", manifestó.