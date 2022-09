Tras problemas con Ingrid Coronado, viuda de Fernando del Solar llega devastada a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta Anna Ferro, viuda del queridísimo Fernando del Solar, logró apoderarse de la atención en las redes sociales y de los medios de comunicación debido a que acaba de confesar que sigue sumamente dolida por la partida del exconductor del programa Venga la Alegría. Como se recordará, hace unos días esta mujer dio de qué hablar por hacer fuertes declaraciones en contra de Ingrid Coronado, la exesposa de su marido.

En una entrevista exclusiva para ¡HOLA! la instructora de yoga, quien se casó con el argentino en Cancún semanas antes de su fallecimiento, expuso a la exintegrante del grupo Garibaldi por presuntamente haber demandado al presentador días antes de que muriera su padre, el señor Norberto Cacciamani: "Él no tenía cabeza para nada. Aún así, asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico que no tenía ni pies ni cabeza", dijo.

Esto provocó que la propia Ingrid saliera a los medios de comunicación a desmentirla y advirtió que emprendería acciones legales pues no le parecía justo que la viuda de Fernando estuviera mintiendo. Luego de todo el escándalo, Anna permaneció muy desaparecida de sus redes y hace poco volvió a utilizar su cuenta de Instagram, donde compartió con todos sus seguidores que le sigue resultando muy difícil vivir sin su esposo.

En un video retomado por el programa VLA de TV Azteca, la famosa chica fitness comentó que no puede superar el luto por la partida de Fernando, quien en un tiempo también trabajó en el matutino Hoy: "Sé que he estado ausente de las redes, he tenido que recuperar mi corazón, ha sido una pérdida muy dolorosa, pero sé que vamos a salir adelante…". Explicó que superar el duelo no es un proceso lineal, pues habrá veces en que sientes que ya lo puedes todo, pero de pronto otra vez están hundida por la pérdida.

Te sientes culpable hasta de sonreír, hasta de estar aquí, y ahora que la otra persona no esté a tu lado, son muchas cosas y muchos sentimientos encontrados. Lo importante es que tengas entendimiento para ti mismo", añadió.

Asimismo, Ferro detalló que apenas hace unos días se atrevió a salir de su casa pues no había tenido el valor para hacerlo y comentó que puso un pie fuera de su hogar para ejercitarse, pues esa actividad es una buena terapia para ella: "Hoy me atreví a no sentirme mal de dedicarme un tiempo a mí misma y fue un gran paso". La viuda de Del Solar cerró diciendo que no se arrepiente de lo que ha dicho o echo en los últimos tiempos.

Para mí esto ha sido un parteaguas en todos los aspectos de mi vida, porque si me dice '¿Anna volverías a hacer todo?', les diría que 'sí', porque todo lo bueno o malo, me ha enseñado y he aprendido, entonces no lamento nada".

