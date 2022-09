Adiós 'Hoy': Tras exhibir catálogo de Televisa y subir 25 kilos, villana de novelas se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien hace unos años encendió la controversia al revelar que presuntamente sí existió el polémico catálogo de actrices de Televisa, aparece en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría. Se trata de Alejandra Ávalos, quien destacó en melodramas de la televisora de San Ángel desde los 80. La artista, quien hace poco reveló que tuvo problemas de salud que la hicieron subir 25 kilos y caer en depresión, da una inesperada noticia en la competencia del programa Hoy.

Como se recordará, Ávalos ha participado en telenovelas como Morir dos veces, La antorcha encendida, Soñadoras, Siempre te amaré, Apuesta por un amor y Que te perdone Dios, sin embargo, hace algunos años fue vetada de la empresa durante 5 años. La controversial villana siempre se ha visto involucrada en polémica por sus declaraciones, sobre todo en 2017 que confirmó que presuntamente sí existía el 'catálogo' de actrices de Televisa, también llamado 'prosticatálogo',



Ese supuesto catálogo presuntamente contenía los nombres de actrices que eran ofrecidas a inversionistas de la empresa y a cambio recibirían oportunidades en su carrera. Esto dejó a todos boquiabiertos, pues Ávalos incluso dijo que a ella la habrían llamado para ofrecerle trabajo a cambio de otros 'favores', sin embargo, aseguró que rechazó la oferta: "Hasta un millón de pesos por noche cuando uno acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa. Hasta ese momento pues yo respeto a las personas que se dedican a eso pero yo no accedí a participar, eso fue hace unos 25, 30 años", manifestó entonces.

Tras sus escandalosas declaraciones en las que afirmó que algunos muertos se le aparecían en sueños y le revelaban cosas y sus pleitos con famosos como Anel Noreña y Érika Buenfil, Ávalos traiciona al programa Hoy y aparece en el matutino Venga la Alegría, pues cabe recordar que firmó contrato con TV Azteca para participar en el reality show MasterChef Celebrity México. Ávalos se mostró muy entusiasmada debido a que pronto realizará una colaboración musical con Sarita Sosa y Manuel José.

Tras los conflictos que sostuvo en el pasado con José Joel al hablar mal de José José o Anel Noreña, Alejandra Ávalos sigue apostando por el otro bando de la familia Sosa, y no ocultó la emoción que le produce trabajar con la hija menor del Príncipe de la Canción y el músico que en su momento dijo ser hijo no reconocido del fallecido artista: "Buenas noticias muchachos, no estoy autorizada para decirlas, estamos los tres muy felices porque vienen cosas muy hermosas, y conectados en el celular, tenemos la fortuna de vernos".

Ustedes se van a llevar una grata sorpresa y eso a mí me llena de orgullo porque les voy a decir a todos 'se los dije'", contó Ávalos.

De la misma manera, la intérprete manifestó que no desea entrometerse en las diferencias que actualmente existen entre José Joel y Marysol, hijos mayores de José José: "Ya no voy a hablar como antes solía hacerlo, porque, aunque yo sé que es su labor y todos ustedes son extraordinarios periodistas, no me llevo buenos comentarios de sus colegas, los conductores de los programas de televisión".

"Todo lo que venga de mi boca siempre va a ser la verdad, con honestidad, voy a hablar con ustedes lo que pueda hablar, pero lo que no me compete ya no lo voy a decir", dijo. Por último, la artista mexicana se dijo confiada de que al final la realidad sobre la familia Sosa salga a la luz, diciendo: "La verdad sale a flote, las cosas hermosas son dignas de celebrarse, cuando hay amor, cuando hay cariño, es por eso que las cosas buenas al final van a salir y se van a revelar", concluyó.

