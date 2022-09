Adiós TV Azteca: Tras desprecio por "viejo" y dura enfermedad, galán de Televisa anuncia su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de Televisa, quien tiene más de 65 años de trayectoria, confirma que se retira de las telenovelas luego de haber estado este jueves 8 de septiembre en el foro del programa Hoy. Se trata del primer actor Eric del Castillo, quien ha destacado por su trayectoria en el teatro, cine y televisión. Como se recordará, perdió su contrato de exclusividad en el 2018 y apareció en Ventaneando de TV Azteca asegurando que estaba muy decepcionado luego de 30 años de ser exclusivo.

El padre de la actriz Kate del Castillo y la conductora Verónica del Castillo ha actuado en en telenovelas como Mundo de juguete, El Maleficio, Alondra, Mujeres engañadas, Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia, esta última en 2017. Tras tres años alejado de los foros, en 2020 se unió a las filas de Telemundo para hacer La Doña 2 y en el 2021 contó que padecía una enfermedad incurable, pero tratable, en la vista, la cual lo había aquejado a lo largo de su carrera.

Eric del Castillo en 'Niña, amada mía'

Hace unos meses, el actor de 88 años se quejó de que productores de televisión no le dieran trabajo por sus declaraciones contra la vacuna por Covid-19, además de expresar su molestia con Televisa, afirmando que no le daban el trato que merecía pese a su larga y exitosa carrera: "Antes entraba con mi gafete, ahora tengo que hacer colas para entrar y pues no me gusta, que a nosotros que hemos estado más de 30 años, deberían de tener más atenciones con uno", sostuvo.

No obstante, don Eric sorprendió este año al volver a las telenovelas en Mi Secreto con el productor Carlos Moreno, motivo por el cual acudió al programa Hoy. En la historia da vida a un sacerdote, por lo que en entrevista con la prensa para el canal de YouTube de Edén Dorantes, dijo: "Estoy muy contento con mi personaje. Después de tiempo que no volvía a Televisa ahora me encuentro con la invitación de Carlos Moreno para interpretar este personaje, que es quien lleva los secretos de este pueblito".

"Los centrales son los galanes, los muchachos jóvenes que de verdad son talentosos. Estoy rodeado de tanta juventud que ya me siento joven", dijo sobre sus compañeros en el melodrama. Además, relató que tanto Kate como Verónica y su familia están muy felices por él, por haber regresado al trabajo. Al ser cuestionado sobre el homenaje a Silvia Pinal y la posibilidad de que le hagan uno a él, respondió:

No, no, no. Yo nomás tengo una trayectoria larga pero no me siento con la calidad suficiente como para un homenaje en Bellas Artes".

Y agregó: "Lo que sí me da mucho gusto es que Bellas Artes le de importancia a personajes vivos y que le den homenaje a vivos", además de elogiar a Silvia Pinal, asegurando que es una mujer "hermosa y positiva", aunque no ha podido hablar por ella. Cambiando de tema, el histrión desmintió haber amasado una enorme fortuna luego de su trabajo, lo que él desmintió por completo: "N'ombre, se pagaba muy poco en el cine. Sí tengo gracias a los ahorros de mi esposa para poder ya no trabajar, si así se me presentara la vida. Muy tranquilo, muy a gusto. También está uno cansado, tengo 67 años de carrera, se cansa uno".

Además, señaló que ya tiene todo en orden en caso de que llegara su muerte: "Desde que me casé hicimos nuestro testamento. Un notario amigo nuestro, dijimos 'no tenemos nada' pero nos dijo: 'van a tener' así que preparen su testamento desde ahorita y ya lo van cambiando según se vayan presentando las cosas (...) no ha tenido modificaciones, la atinamos con los hijos, mis hijas son muy nobles, nada interesadas", comentó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si le falta hacer algo en la actuación, reveló que quiere retirarse un tiempo: "Yo quisiera descansar un buen tiempo, no sé, un año. Viajar, ir a Los Ángeles a ver a mi hija, pasearnos un poquito, ver unos pueblitos mágicos en México tan hermosos y pues dedicarle tiempo a mi familia. Hacer una pausa en mi carrera... uno es actor y si no trabajas pues te mueres, el que no se mueve se muere", finalizó.

Fuente: Tribuna