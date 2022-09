Adiós 'VLA': Tras 'desenmascarar' a TV Azteca, protagonista vuelve a Televisa y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien tiene 24 años de carrera artística, sorprendió a los televidentes de Televisa pues anunció su regreso a la empresa luego de haberse ido a trabajar a TV Azteca y llevarse una terrible experiencia. Se trata de la queridísima Mariana Botas, quien hace unas horas apareció en el programa Hoy para promocionar su participación en la nueva temporada de Una Familia de Diez.

Como se sabe la actriz mexicana se ha hecho muy famosa interpretando al conocido personaje de 'Martina' desde el inicio de esta serie, no obstante, ella empezó su trayectoria muchos años antes. Mariana debutó en la empresa de San Ángel siendo una niña cuando apareció en el melodrama Una luz en el camino (1998) y de ahí le siguieron proyectos como Mujer, casos de la vida real, La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Fuente: Internet

Incluso fue uno de los talentos infantiles más cotizados de su época y por ello llegó hasta ser conductora del matutino Hoy en el año 2003. No obstante, el año pasado Botas decidió dejar atrás sus más de dos décadas de carrera en Televisa y se unió a las filas del Ajusco para participar en el reality Todos a bailar que fue conducido por la querida Ingrid Coronado. Lamentablemente la actriz se llevó una desagradable experiencia en esta televisora.

La intérprete de 32 años contó en su programa de YouTube Envinadas, el cual hace con Daniela Luján y Jessica Segura, que jamás volverá a concursar en un reality pues se llevó un terrible sabor de boca en TV Azteca y dijo que la producción trató de usarla para subir el rating haciéndola ver como 'la mala' del programa: "Me provocaron y me provocaron, me picaron porque eso daba rating, me queda claro, pero jamás iban a ver a Mariana Botas decir una vulgaridad o salirme de mis casillas o ser una maleducada al aire, eso no iba pasar, pero hasta al final lo intentaron".

Mariana Botas en 'Todos a bailar'

Tras desenmascarar su penosa vivencia en la televisora de la competencia, ahora Mariana ya está trabajando nuevamente con Televisa. La originaria de la CDMX se reincorporó a las grabaciones de la serie de comedia de Jorge Ortiz de Pinedo, Una familia de Diez, y platicó en exclusiva con el matutino Hoy, rival de Venga la Alegría, algunos detalles de la nueva temporada que se estrenará este próximo domingo en el Canal de Las Estrellas.

Botas aseguró que esta nueva entrega estará cargada de sorpresas debido a que habrá un giro radical en la historia y es que el personaje de 'Plácido' dejará a su familia por primera vez. ¿La razón? Don Jorge grabó los episodios desde Acapulco ya que no puede venir a la CDMX por cuestiones de su salud: "Es la primera vez que se va a separar la familia de diez y cómo vamos a sobrevivir sin el pilar de esta familia que es 'Plácido'", dijo Marianita.

Mariana reaparece en 'Hoy'

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy