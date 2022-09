¿Con ganas de un concierto de BTS? 'PTD On Stage LA' ya está disponible en esta plataforma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los fanáticos de BTS en todo el mundo han crecido de manera exponencial, tanto que con su supuesta separación causaron tristeza pues parecía ser el fin de una era; no obstante, esto no fue así y pronto la agencia que los maneja informó que habría proyectos en conjunto y solitario, lo cual además de dar alivio a los fans también fue razón para no dejar de seguirles el paso.

Si para estos días no tienes mucho que hacer y un concierto de esta falsa boyband te vendría bien, hay buenas noticias y es que la plataforma de streaming Disney Plus anunció que a partir de este 8 de septiembre el proyecto Permission to dance on Stage Los Ángeles ya está disponible, material que no solo es un concierto sino que también funciona como una película, lo cual lo hace ideal para preparar unas buenas palomitas.

Foto: Twitter

En redes sociales se difundió un adelanto de este proyecto en donde se observa un fragmento del tour especial que BTS hizo por Corea del Sur y Estados Unidos, eventos que sirvieron como reencuentro con los fans pues, derivado de la pandemia por Covid-19 todo el mundo tuvo que hacer una pausa para evitar aglomeraciones y con ello, ya no dar pie a más contagios, algo que los miembros del grupo no pudieron evitar y algunos resultaron positivos al virus.

Como esta situación ya ha pasado, Disney Plus además informó que el material está disponible en 4K y HD, formatos que permiten sentir al espectador estar caso delante de sus artistas favoritos quienes, dejando a un lado el servicio militar, podrían pensar en una gira mundial donde México y Latinoamérica podrían estar incluidos. Mientras los conciertos se confirman, no importa donde estés, la película ya está disponible.

Fuente: Tribuna