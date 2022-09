Divorciada y enferma: Tras 12 años en TV Azteca, protagonista se une a Televisa y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, conductora y cantante, quien renunció a su exclusividad en TV Azteca luego de 12 años y se integró a Televisa, aparece en las pantallas del programa Hoy pues anunció que se enfermó de Covid-19. Se trata de Mariana Ochoa, quien acaba de arrancar la gira de reencuentro con sus compañeros de OV7 luego de posponer sus shows durante dos años a causa de la pandemia.

Como se recordará, la artista mexicana de 43 años se ha desarrollado en la música desde muy joven, sin embargo, también es actriz y protagonizó varias telenovelas en TV Azteca como La hija del jardinero, Top Models y Amor sin condiciones. No obstante, renunció a su contrato de exclusividad para poder unirse a la televisora de San Ángel, donde ha participado en el programa Hoy como jueza de Los Chiquillos de Hoy, en el unitario Esta historia me suena, entre otros.

Ochoa además ha llamado la atención por su vida amorosa. Como se recordará, tuvo un polémico romance con el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno y se ha divorciado dos veces: una por haberle sido infiel a su esposo, engaño que fue ventilado en una revista. Ahora, la artista acapara titulares por una fuerte razón: se contagió de Covid-19 y no podrá continuar en la gira. En el programa Hoy, difundieron el comunicado en el que se informó que Mariana no asistió al concierto de este miércoles en CDMX por ese motivo y no estará en las demás fechas de esta semana.

"Después del increíble arranque de la gira, esta mañana Mariana dio positivo a Covid-19. Afortunadamente está bien y bajo supervisión médica. Por esta razón, Mariana no podrá presentarse esta semana en los shows de OV7 en el Auditorio Nacional. El resto del grupo y staff resultamos negativos", se lee en el comunicado, además de que indican que se espera que se reincorpore el próximo 17 de septiembre al concierto que darán en la Arena GNP en Acapulco.

Por su parte, Mariana escribió en redes sociales que estaba muy triste por faltar, pero que sus compañeros lo darán todo en el escenario: "Me siento muy triste por no poder estar en el escenario con ustedes el día de hoy. Efectivamente me sentí mal y corrí al doctor y dí positivo a Covid por primera vez desde que empezó esta pandemia. Este es un espectáculo en el que dejamos el corazón arriba del escenario y que no se pueden perder! Los 7 estamos ahí con el alma".

"Solo me queda decir que estoy en excelentes manos con el Dr Francisco Moreno, la Dra Maricarmen Medrano y hasta el pediatra de mis hijos el Dr Jacobo Borovoy, para estar con ustedes de vuelta en muy poquitos días. Gracias por todas sus muestras de amor", escribió, de inmediato recibiendo comentarios de aliento de parte de famosos como Andrea Legarreta, Ana María Alvarado, Adriana Louvier y Linet Puente.

