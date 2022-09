Divorciado y sin exclusividad: Tras 10 años retirado, famoso galán de Televisa reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien desapareció de Televisa hace más de 10 años y protagonizó un polémico romance que acabó en divorcio de la actriz Kate del Castillo, reaparece en México y en las pantallas del programa Hoy. Se trata de Aarón Díaz, quien dejó en shock pues al fin volvió al país luego de abandonar las telenovelas y después de una década de no trabajar en territorio azteca.

Como se recordará, Aarón hizo su debut en la televisora de San Ángel en la telenovela El Juego de la Vida en 2001 y posteriormente estuvo en Clase 406, Corazones al límite, Barrera de amor, Lola, érase una vez y Teresa, su último proyecto en Televisa en el 2010. Luego hizo melodramas en Venevisión, Univisión y Telemundo (donde firmó contrato de exclusividad en 2013 pero este ya habría terminado), como El Talismán, Rosario, Santa diabla, Los miserables y Tierra de Reyes.

Aarón Díaz en 'Teresa' (2010)

En el estreno de su nueva serie Toda la Sangre para la plataforma StarzPlay, el galán de telenovelas desmintió haber abandonado México como se rumoró, aunque sí señaló que llevaba 10 años sin actuar en un proyecto mexicano: "N'ombre... ustedes no saben pero yo estoy acá. Siempre me dicen: 'Bienvenido a México' y yo... lo que pasa es que estamos mucho en Italia porque mi mujer hizo su carrera en Italia y está haciendo un tour allá pero yo acá estoy".

"México es el país más maravilloso que hay y mientras más viajas más cuenta te das de eso y eso es lo que quiero contagiar", dijo y agregó: "Lo último que hice en México fue 'Teresa' y ya pasaron más de 10 años, entonces regresar con un proyecto hermoso y mexicano, una serie premium, la podemos poner con cualquier serie de otras partes del mundo y se va a sostener. Ahora es un momento agradable".

En la serie Aarón se reencontró con Ana Brenda Contreras, con quien trabajó en Teresa en el 2010. Por otro lado, también habló de su faceta como productor, asegurando que ha encontrado proyectos muy interesantes: "He podido hacerme un camino, encontrando proyectos que me llaman la atención. He podido producir cosas que me apasionan como México y viajar por México y mostrar lo maravilloso que es, ha sido una buena década sin duda".

Díaz, de 40 años de edad, fue cuestionado sobre su posible regreso a las telenovelas y aseguró que no ha llegado el proyecto que lo lleve de vuelta a la televisión: "Todo el tiempo llegan cosas pero hasta que llegue la correcta, ustedes ya vieron, a veces paso años sin hacer un proyecto porque no me atrae. Si no me atrae no puedo hacer mi trabajo bien entonces necesito hacer algo que me apasione y cuando llegue no importa en qué plataforma o género sea", finalizó.

