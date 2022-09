En pleno concierto de OV7, le lanzan inesperado regalo a Ari Borovoy; el cantante interrumpió todo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 8 de septiembre, OV7 se presentó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, mismo que estuvo lleno de muchas sorpresas, principalmente porque la agrupación no se presentó completa, esto es debido a que Mariana Ochoa no pudo acudir después de haber dado positivo a Covid-19, pero esto no fue lo único, ya que Ari Borovoy recibió un regalo por parte del público y, posteriormente, detuvo el concierto, ¿quieres saber lo que paso? Entonces, no dejes de leer.

Como muchos sabrán, actualmente, la anteriormente conocida banda como Onda Vaselina, se encuentra de gira por su aniversario número 30, aunque ahora la agrupación tiene como 33 años de haberse formado, pero como no pudieron hacer nada cuando llegaron a la década número tres optaron por no cambiar el nombre y dejarlo así. La noche de ayer, los intérpretes de 'Locura de amor' se presentaron en el Coloso de Reforma, donde las sorpresas no pararon.

Por un lado, Ari Borovoy recibió un regalo por parte del público; todo ocurrió cuando se encontraba cantando el tema de Mi pequeña traviesa, 'Te quiero tanto', cuando una persona del público arrojó el, ya tradicional peluche, del Dr. Simi, el cual fue levantando por Érika Zaba, quien le entregó el muñeco al protagonista de Clap: El lugar de tus sueños; sin embargo, lo mejor estaba por venir, ya que, el verdadero espectáculo ocurría debajo del escenario, esto debido a que una pareja de la comunidad LGBTQ+ se estaba comprometiendo en ese mismo momento.

Parece ser que, mientras interpretaban el tema, Borovoy se percató de los recién prometidos, por lo que los invitó a subir al escenario, lugar en donde uno de los hombres se arrodilló y comenzó a cantar, 'Te quiero tanto', acto seguido, le pidió matrimonio otra vez a su novio, quien inmediatamente aceptó, mientras reconocía que él era el amor de su vida. Parece ser que el evento fue muy especial para Ari, quien compartió parte del momento a través de su cuenta de Instagram.

