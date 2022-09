"Estoy harto": Gustavo Adolfo Infante estalla contra Joanna Vega-Biestro y elenco de 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 8 de septiembre el público del programa Sale el Sol se llevó una tremenda sorpresa debido a que el controversial periodista Gustavo Adolfo Infante estalló en plena transmisión en vivo y se le fue con todo a sus compañeros de la sección de espectáculos Pájaros en el Alambre, los conductores Joanna Vega-Biestro, Álex Kaffie y Ana María Alvarado.

La polémica en el matutino comenzó cuando el expresentador de Televisa manifestó su enojo por algo que se mencionó sobre Giovanni Medina, exesposo de Ninel Conde, y comentó que él sabía la verdad porque su fuente directa era el empresario. Posteriormente comenzó a acusar a sus colegas periodistas de no hacer bien su trabajo y les echó en cara que él era el único del equipo que "sí tenía exclusivas".

El hecho de que yo tenga fuentes que ustedes no tienen... a ver pérenme, no se ardan. Yo sí tengo las notas y ustedes no las tienen. Esa es la realidad, aquí se trata de decir la verdad nada más", dijo.

Gustavo explotó contra sus compañeros

Estas palabras incomodaron bastante a las conductores pero Gustavo siguió insistiendo con su postura y hasta les dijo "pónganse a trabajar", fue en ese momento que Joanna ya no se pudo quedar callada y así respondió: "Sí trabajamos, igual que tú o más... Ahora, si te molesta que seamos objetivos y demos nuestra opinión sobre una nota que tú hiciste la entrevista, sorry, yo no me pongo del lado del que me cae bien".

Acto seguido, el enemigo de Pati Chapoy se le fue a la yugular a Vega-Biestro y le echó en cara que no ha hecho mucho durante su paso por Sale el Sol: "Joana, tú no has tenido una exclusiva desde que yo estoy aquí. Una sola nunca has tenido... Ya me cayeron gordas, la neta, ya me cayeron que siempre estén desacreditando mi trabajo", comentó el periodista, lo cual aumentó aún más la tensión en el foro.

Estoy harto de las desacreditaciones", dijo.

La conductora Joanna Vega-Biestro

Posteriormente el presentador de espectáculos les reclamó por haberse puesto del lado de Sergio Mayer en la pelea con su exnuera Natália Subtil y la polémica subió aún más de nivel pues las tachó de 'vendidas': "Yo no sé qué intereses tengan ustedes con Mayer, yo no sé si les dio trabajo, les ofreció trabajo". Seguidamente, Ana María y Kaffie destacaron que ellos respetan su trabajo y por ello le pidieron lo mismo.

Me extraña mucho que llevando tanto tiempo y siendo compañeros hagas un reclamo de este tipo al aire", dijo la colaboradora de Maxine Woodside.

Ya para cerrar este polémico segmento, Infante dijo que hablaría con los ejecutivos de Imagen TV para que escojan entre él o Joanna: "Empezando con Joanna Vega, (las desacreditaciones) a mí ya me tienen muy cansado, entonces yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mí o que quite a Joana, porque yo no puedo estar aquí con Joanna", expresó el conductor mientras que ella añadió:

¿Entonces me estás amenazando al aire? Wow, mira Gustavo, si quieres irte a tus argumentos que una madre, que cómo es posible... tratamos de ser lo más objetivos posibles y tú al aire me estás amenazando", dijo furiosa.

Fuente: Tribuna y Twitter @lacomadritaof2