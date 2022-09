Laura Bozzo se le va con todo a la nueva reina de Inglaterra: "No merece ningún respeto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas, Inglaterra y el resto de Reino Unido se paralizaron después de que trascendió la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II, lo que hizo que, en automático, su hijo, Carlos, se convirtiera en el rey de este territorio de Europa, mientras que su actual esposa, Camila Parker Bowler, asumió el cargo de reina consorte, rol que no había sido ocupado desde 1937 en la nación inglesa y al que se volvió acreedora por petición de la propia Elizabeth previo a su muerte; sin embargo, esto no fue bien recibido por la polémica abogada Laura Bozzo, quien no dudó en arremeter en Instagram contra la nueva familia real.

Como algunos recordarán, la relación del padre de Harry y William estuvo rodeada de polémica desde un inicio. Como algunos sabrán, Carlos contrajo nupcias con la princesa Diana, pero más tarde se supo que habría mantenido una relación con su exnovia, Camila Parker Bowles, a quien supuestamente habría llamado un día antes de casarse con Lady Di para decirle que, aunque se casara, él siempre la amaría.

Triángulo amoroso entre la princesa Diana, Carlos y Camila

De acuerdo con algunas imágenes, Camila asistió a la boda de la entonces pareja real y, aunque Diana, estaba profundamente enamorada de su esposo, lo cierto es que el hijo de Isabel II mantuvo su promesa y, se dice, que continuó viéndose con Parker, lo que más tarde propició el divorcio más polémico de la historia reciente de la corona británica, lo que culminó con la escándalos muerte de Diana en París, Francia.

Los hechos anteriormente narrados fueron retomados durante la jornada de este jueves, 8 de septiembre, cuando se anunció de manera oficial que Carlos y Camila ascenderían al poder, cosa que habría puesto furiosa a Laura Bozzo, quien no dudó en manifestar su descontento a través de redes sociales, donde afirmó que ni Parker ni el actual rey de Inglaterra merecen que se les respete, por el daño que le habrían hecho a Lady Di, cuando ésta estuvo casada con el hijo de la reina Isabel.

Una pena que la que destruyó el matrimonio de Carlos sea ahora la reina, Camila, la que armó la boda con Diana y seguir siendo la amante. Pienso en Diana y me parte el (corazón). Como dijo: 'Era un matrimonio de tres'. Para mí no merecen ningún respeto. Nadie puede ser feliz causando la desgracia y ellos dos tienen la muerte de la verdadera reina de corazones en su conciencia

Laura Bozzo se le va con todo a Camila y Carlos

Créditos: Instagram @lacasadelosfamosos_3

Fuentes: Tribuna