A los 96 años, muere la Reina Isabel II del Reino Unido: ¿Quién es el heredero de la corona?

Balmoral, Escocia.- La mañana de este jueves 8 de septiembre del 2022, el mundo entero puso su atención en el Reino Unido, luego de que se informara que la Reina Isabel II presentó severos problemas de salud. Horas después, se confirmó que la monarca de 96 años, quien encabezó el trono británico durante 70 años, murió. La noticia fue confirmada por el mismo Palacio de Buckingham. ¿Quién es el siguiente en la línea de sucesión a la corona?

La Reina Isabel II muere a los 96 años de edad. Foto: Internet

A través de sus redes sociales, el Palacio de Buckingham informó que la Reina Isabel II murió este jueves 8 de septiembre en Balmoral, Escocia. Detalló que el Rey y la Reina Consorte, es decir, quien la esposa del monarca reinante, permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana para continuar con los protocolos por el sensible deceso de la monarca de 96 años.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow", se lee en la publicación.