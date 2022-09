Novia de Harry Styles pone fin a los rumores y revela si su relación inició con una infidelidad

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Recientemente, el nombre de Harry Styles estuvo en el centro de la polémica, después de que presuntamente le escupió a Chris Pine; sin embargo, no es solo el exOne Direction, ya que, también su actual novia, Olivia Wilde, se encuentra en el ojo del huracán desde que dio por finalizado su compromiso con su anterior pareja, y padre de sus hijos, Jason Sudeikis, ya que, la prensa ha especulado que la estrella de Dr. House habría engañado a su exprometido con el intérprete 'Story of my life'.

Resulta ser que, recientemente, la actriz de The O. C. posó para la revista Vanity Fair, en donde fue cuestionada sobre cómo fue el inicio de su relación con el gigante de la industria pop, a lo que ella se sinceró y decidió ponerle final a todos los rumores que los rodearon desde el inicio, ya que, muchos estimaron que la pareja de famosos habrían iniciado su relación desde que se conocieron en la película Don't Worry Darling.

Olivia Wilde y Harry Styles

Según información brindada por la propia Olivia, ella en ningún momento engañó a su anterior pareja, Sudeikis, ya que, sí bien inició su relación con Styles tras conocerse, lo cierto es que es su vinculo con su exprometido se había fragmentado desde hacía mucho tiempo atrás, pero el verdadero motivo por el que no se habían separado fue por la pandemia y por sus hijos, por lo que optaron por vivir juntos, mientras eran co-padres, pero con el pasar de las semanas la convivencia se convirtió en algo insostenible, por lo que decidieron hacer oficial su separación.

La idea de que dejé a Jason por Harry es inexacta. Como cualquier relación que termina, no ocurre de la noche a la mañana. Desafortunadamente, Jason y yo tuvimos un camino muy accidentado y disolvimos oficialmente la relación", declaró la estrella de 'Rush'

Harry Styles y Olivia Wilde

Parece ser que, pese al controversial inicio de su relación con el cantante de 28 años, la pareja se mantiene estable, mientras que Olivia se ha sabido equilibrar perfectamente su vida profesional con su rol como madre, incluso, recientemente dio una entrevista donde declaró lo encantada que se siente de criar a sus hijos, Otis, de 8 años, y a Daisy, de apenas 5 años. La celebridad aseguró que disfrutaba de prepararles panqueques y llevarlos a la cama: "Son mis mejores amigos", afirmó.

Fuentes: Tribuna