Tras alistar su muerte y llegar a 'VLA', galán de Televisa vuelve a 'Hoy' enfermo y sin exclusividad

Ciudad de México.- Un querido protagonista de telenovelas, quien hace unos meses hizo su debut en el programa Venga la Alegría, anunció su regreso a la pantalla de Televisa luego de haber perdido su contrato de exclusividad y este jueves 8 de septiembre por fin reapareció en el programa Hoy. Se trata de don Eric del Castillo, quien está a punto de volver a la pantalla chica con el melodrama Mi Secreto.

El primer actor cuenta con una amplia carrera en la empresa de San Ángel actuando en las novelas más entrañables como Mundo de juguete, El Maleficio, Alondra, Mujeres engañadas, Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia, la cual fue la última que realizó en 2017. Posteriormente el padre de Kate del Castillo dejó de ser exclusivo de Televisa tras 30 años y se cambió de empresa.

En 2020 el reconocido histrión se unió a las filas de Telemundo para participar en la serie La Doña 2 y mientras que desde hace unos meses ha estado dando entrevistas exclusivas a programas de TV Azteca como Venga la Alegría y Ventaneando. En una de las pláticas que tuvo con VLA, don Eric declaró públicamente que los productores de telenovelas ya no le ofrecían empleo porque se había rehusado a aplicarse la vacuna contra el Covid-19.

Están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño. En fin, si me quieren contratar bien y si no ¡me da lo mismo!, tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo", expresó el actor muy molesto.