Adiós Chapoy: Tras dos divorcios y perder exclusividad en Televisa, famosa villana llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien ha trabajado durante 42 años en Televisa, aparece en redes del programa Hoy para contar cómo fue reemplazar a Edith González en un melodrama hace 18 años. Se trata de Ana Patricia Rojo, reconocida por sus papeles de antagonista en la televisora de San Ángel, aunque en 2017 perdió su contrato de exclusividad y hasta visitó a Pati Chapoy en Ventaneando, programa de TV Azteca.

La actriz de 48 años, quien se ha divorciado en dos ocasiones, debutó en la televisora en 1979. La hija del fallecido primer actor Gustavo Rojo brilló como villana en proyectos como Esmeralda, María la del Barrio, Carita de ángel, Destilando Amor y Un camino hacia el destino, hasta que perdió su contrato de exclusividad en 2017. La actriz luego estuvo en TV Azteca ya que la invitaron al programa El Club de Eva, lo que habría sido mal visto por ejecutivos y según reportes, la vetaron.

Además, tras perder su contrato de exclusividad, también debutó en Ventaneando y se unió a Pati Chapoy por primera vez. Durante la pandemia, mientras se activaba el trabajo en el medio artístico, la actriz optó por vender productos para adelgazar. Rojo decidió asociarse con una empresa brasileña y vendía productos principalmente de cuidado personal y belleza como licuados, batidos y cremas para adelgazar, todo dedicado a controlar el peso.

En 2018, pese a su visita al Ajusco, volvió a Televisa y participó en Por amar sin ley y en 2021 en SOS Me estoy enamorando. Aunque este año no ha estado en la pantalla chica, se ha mantenida activa con la obra de teatro Busco al hombre de mi vida... marido ya tuve. Ahora, Rojo aparece en redes del programa Hoy pues recuerdan la vez que tuvo que reemplazar a la actriz Edith González (quien falleció en 2019 de cáncer) en el melodrama Mujer de madera (2004).

Edith González y Ana Patricia Rojo en 'Mujer de madera'

Y es que Edith decidió abandonar el proyecto cuando justo estaba a la mitad de las grabaciones para cuidar de su embarazo, pero también para enfocarse por completo a su hija Constanza Creel. En declaraciones que hizo en el 2020, la actriz sostuvo que no fue tarea fácil, pero finalmente quedó satisfecha con su trabajo: "Entrarle a un reto como el que fue entrar en una telenovela que se estaba transmitiendo en el horario estelar con todas las condiciones que todos sabemos, con una protagonista tan querida y tan amada con fue Edith González, que en paz descanse, fue muy complicado".

También señaló que el proyecto la hizo crecer como persona, pero también como actriz, pues descubrió el potencial artístico: "Tuve que lidiar con muchos inconvenientes, con muchas cosas muy complicadas pero creo que fue un proyecto que me hizo crecer mucho como persona, que me hizo crecer mucho ante las adversidades y ante las dificultades y que me ha hecho querer más que nunca a la gente que me ha apoyado y que me ha acompañado a lo largo de la vida", sostuvo entonces.

Fuente: Tribuna