Adiós 'Hoy': Tras 9 años desaparecida y romance con ejecutivo, protagonista se despide de Televisa

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien hace unos días visitó el foro del programa Hoy, dio una triste noticia a todos sus seguidores y fans debido a que hace varias horas se despidió del público de Televisa y anunció que sale del aire. Se trata de la actriz mexicana Natalia Esperón, quien este 9 años desaparecida de la actuación y apenas volvió este 2022 para participar en Corazón Guerrero.

La intérprete oriunda de CDMX inició su carrera hace casi 30 años luego de graduarse del CEA y consiguió su primer protagónico en el entrañable melodrama Agujetas de color de rosa, con el cual se volvió famosa. Posteriormente consolidó su carrera al aparecer en novelas como No tengo madre, Rencor Apasionado, El niño que vino del mar, Por un beso, La esposa virgen y En nombre del amor. Sin embargo, en 2013 desapareció.

Luego de grabar el exitoso melodrama Amores Verdaderos, donde compartió créditos con Érika Buenfil y Eduardo Yáñez, Natalia prefirió alejarse de la actuación y surgieron muchas especulaciones sobre su retiro. En 2017 se reportó que la actriz presuntamente se sometió a una cirugía estética que habría salido mal y padeció duros problemas de salud, sin embargo, nunca existió información oficial al respecto.

Sin embargo este 2022 la exesposa de Pepe Bastón, esposo de Eva Longoria y quien fuera un poderoso ejecutivo de Televisa, reapareció más guapa en la empresa y lista para volver a la actuación. Esperón se integró al elenco de Corazón Guerrero dando vida al personaje de 'Lupita', madre de la protagonista 'Mariluz' (Alejandra Espinoza). Lastimosamente el proyecto llega a su gran final este viernes y la actriz ya se despidió de su público.

Natalia estuvo de invitada en 'Hoy'

La intérprete de 47 años de edad brindó una entrevista exclusiva a Televisa Espectáculos en donde contó que se siente muy agradecida de haber regresado a la actuación con esta novela producida por Salvador Mejía y explicó cuál es su sentir luego de llegar al desenlace del proyecto: "Las últimas escenas van cargadas de emoción, mucha emotividad, ya sabes que son tus últimas escenas pero creo que el final va a tener un punch de emoción".

Natalia, quien subió 9 kilos durante su tiempo retirada, destacó que jamás olvidará el personaje de 'Guadalupe García' y reveló que espera no tenerse que alejar de la actuación otros 10 años. La actriz detalló que ya está en conversaciones para sumarse a una nueva producción el próximo 2023 pero no descartó volver antes si le ofrecen algo interesante: "Hay algunos planes, no para este año sino para el próximo, esperemos se concreten, Dios quiere".

Pero la vida te sorprende y de repente sale algo que se hace en 2 meses, uno está abierto, uno busca las oportunidades y esperemos que Corazón Guerrero me traiga buena suerte", dijo ilusionada.

