Adiós 'Hoy': Tras 6 años vetada de Televisa y rogar en TV Azteca, conductora se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien en 2016 fue despedida de Televisa y hasta acabó vetada por años, dio un duro golpe al programa Hoy debido a que este viernes 9 de septiembre se unió al matutino Venga la Alegría dándoles una fuerte entrevista en exclusiva. Se trata de la controversial Adela Micha, quien formó parte de las filas de San Ángel durante 33 años y luego de su despido fue 'congelada' del canal.

Durante todo este tiempo la periodista mexicana formó parte del equipo estelar de Noticieros Televisa, sin embargo, hace 6 años acabó sin trabajo en la televisión y es que ella misma reveló que la tenían vetada "de todos lados", incluso de TV Azteca. Hace unos años el canal de YouTube Chacaleo sacó a la luz que Adela fue congelada en la televisora del Ajusco por órdenes de la periodista Pati Chapoy.

Supuestamente la conductora y líder del programa Ventaneando habría enfurecido contra 'La Micha' porque ella revivió la polémica del caso Sergio Andrade, con quien ella ha sido ligada sentimentalmente. La presentadora de 59 años comentó que ella se dio cuenta que la tenían vetada de TV Azteca porque la cortaron de una entrevista y ante la falta de oportunidades en las televisoras, ella misma se autoempleó con su programa en línea La Saga.

Aunque los televidentes creían que Adela no volvería a poner un pie en la empresa de San Ángel luego de 6 años vetada, los ejecutivos de Televisa le levantaron el castigo a la polémica conductora y le permitieron asistir como invitada al programa de comedia Perdiendo el juicio, programa transmitido por el Canal de Las Estrellas y producido por Memo del Bosque, donde compartió con Lolita Cortés, Paul Stanley, Jesús Ochoa, y más.

No obstante, la mañana de este viernes 9 de septiembre la polémica periodista volvió a aparecer en el Canal Azteca Uno a través de una entrevista exclusiva con Venga la Alegría. Durante su aparición en un evento público, los reporteros del Ajusco cuestionaron a Micha sobre los memes que le han hecho desde que dijo que Silvia Pinal no tardaba "en morirse" y que ahora son usados cuando cualquier famoso está en peligro.

Visiblemente incómoda por la pregunta, la conductora de La Saga comentó que le daban igual estas bromas de los internautas y dijo: "Me da igual, yo no sé como pierden su tiempo haciendo eso, yo no tengo tiempo para eso". Posteriormente resaltó que el trabajo de cualquier periodista es prepararse ante la inminente partida de las figuras públicas, dejando claro que ella jamás quiso ofender a la dinastía Pinal con su comentario.

Igual que tú (estaba trabajando) igual que todos con la reina (Isabel II), idéntico, idéntico. Pero no me quita el sueño, hay otras cosas que sí, pero eso no", destacó.

Posteriormente Adela comentó que no tiene ningún problema con Silvia ni con la familia de la primera actriz tras este 'desliz', pues se había especulado mucho que incluso su amistad con Alejandra Guzmán se había terminado: "Ay que lata con eso, es increíble que sigan dando lata con eso... tuve la mala fortuna de que mi micrófono estuviera abierto... se oyó mal, pero yo estaba haciendo mi trabajo. Le ofrecí una disculpa a quien la tenía que ofrecer y la señorona, Silvia Pinal, me dijo: 'O sea ni te preocupes' y nos reímos del incidente", aclaró.

