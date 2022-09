Afamado cantante se viste de luto y da desgarradora noticia: "Te echaremos de menos"

Comparta este artículo

Liverpool, Inglaterra.- Durante la tarde de este viernes, 9 de septiembre, uno de los cantantes más importantes de Inglaterra se vistió de luto para dar una desgarradora noticia y es que, una persona que representó mucho en su vida falleció, motivo por el que expresó su tristeza y admiración, a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde también mostró algunas fotografías de las vivencias que tuvo con la fallecida.

Se trata del exBeatle, Paul McCartney quien, al igual que varios famosos expresó su malestar, luego de que la reina Isabel II perdió la vida el día de ayer, jueves, 8 de septiembre, en su palacio de Balmoral, en Escocia. Sí bien, en el momento de los hechos el intérprete de 'Come together', 'Here comes the sun' y 'A day in the life' no emitió ningún mensaje mayor a una imagen de la soberana, todo cambió durante la mañana de hoy, cuando reveló el impacto real que esto tuvo en su vida.

Paul McCartney y la Reina Isabel II

De acuerdo con las confesiones del antiguo compañero de John Lennon, el fallecimiento de la monarca representó un duro golpe para él, ya que, la acompañó desde el día 1 de su reinado. El famoso recordó que, el día en el Elizabeth ascendió al trono, él junto con sus amigos buscaron una televisión en la calle Speke, en Liverpool, para poder ver la coronación en todo su esplendor, hecho que lo habría dejado maravillado.

Me siento privilegiado de haber estado vivo durante todo el reinado de la reina Isabel II. Cuando tenía 10 años entré en un concurso de ensayos en Liverpool y gané mi división para mi ensayo sobre la Monarquía Británica, así que he sido un fan durante mucho tiempo. En 1953 cuando la Reina fue coronada a todos en nuestra calle en Speke, Liverpool finalmente consiguió un televisor y nos instalamos para ver la Coronación en blanco y negro, glorioso

Paul McCartney y la reina Isabel II

Como muchos sabrán McCartney perteneció a una de las bandas que revolucionó la música inglesa, por lo que no es de extrañarse que, durante toda su carrera, se haya encontrado más de una vez con la reina Isabel II, hecho que enfatizó por medio de su mensaje. De acuerdo con las palabras del mismo Paul, habría coincidido con la reina en al menos nueves veces, en las que descubrió que, lejos de la imagen seria que daba hacía el mundo, en realidad era una persona con un gran sentido del humor.

Mirando hacia atrás me siento honrado y sorprendido de ver que me encontré con Su Majestad ocho o nueve veces y cada vez me impresionó con su gran sentido del humor combinado con gran dignidad. Dios te bendiga. Te echaremos de menos

Fuentes: Tribuna, Instagram @paulmccartney