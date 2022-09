Alarma en Televisa: Tras años vetado y unirse a Chapoy, querido conductor acaba hospitalizado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor, quien acabó vetado de Televisa luego de más de 22 años en sus filas y fracasó al irse a TV Azteca, encendió las alarmas de todos sus admiradores y fans debido a que hace algunas horas anunció que estaba hospitalizado y que fue sometido a una cirugía. Se trata del también cantante Coque Muñiz, quien informó sobre su salud mediante redes sociales.

El mexicano se volvió famoso gracias a su carrera musical pero también por su gran trabajo en la conducción, donde destacan programas como Alegrías de mediodía, Nuestra casa, TV de Noche y además hasta ha sido presentador invitado del matutino Hoy. No obstante, hace unos años el hijo del querido Marco Antonio Muñiz acabó 'congelado' de la televisora de San Ángel y también perdió su contrato de exclusividad.

Coque Muñiz en 'Hoy'

En el 2018 Coque decidió probar suerte en la televisora del Ajusco donde le dieron la oportunidad de tener su propio programa, sin embargo, este fue todo un fracaso y fue sacado del aire al poco tiempo debido a su bajo rating. No obstante, el cantante ha seguido siendo un consentido del canal y constantemente da exclusivas a la periodista Pati Chapoy para su programa de espectáculos Ventaneando.

Incluso en una visita al foro de Ventaneando, el conductor abrió su corazón y habló como nunca antes sobre su adicción al juego y al alcohol: "Me gusta el juego, la fiesta, me desvelo y soy muy vago. A cada rato me regañan, pero por favor respeten. Si el objetivo es hacer llorar a la familia sí lo lograron... Sí tengo una dependencia con el juego, porque me gusta", declaró ante las cámaras de TV Azteca hace tiempo.

En esta ocasión 'Coque' logró apoderarse de la atención de los medios de comunicación y de sus fans debido a que hace algunas horas reportó que se encontraba hospitalizado y anunció que además había sido sometido a una cirugía. ¿Peligra su salud? No, el intérprete originario de Guadalajara, Jalisco, aseguró que su operación había sido "exitosa" y que por fortuna tampoco estaba presentando complicaciones.

Jorge aprovechó su cuenta oficial de Instagram para publicar una selfie suya, en la cual aparece en una camilla de hospital, con bata y muy sonriente. El cantante de 62 años aseguró que se encuentra en buen estado y agradeció por todas las muestras de cariño que ha recibido, pero no dijo qué enfermedad lo llevó al hospital: "Ya vamos de salida y lo mejor es que los estudios salieron bien. Todavía (seguiré) un par de días aquí en el hospital y reposo absoluto".

