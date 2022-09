Conmoción en la farándula: Dan terrible noticia sobre una querida estrella de TV

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la jornada de este viernes, 9 de septiembre, trascendió una lamentable noticia en el mundo de la farándula estadounidense y es que, una reconocida estrella presentó problemas de salud, motivo por el cual no podrá retomar el reality show que le dio fama en todo el país... ¿quieres saber de quién se trata? Entonces, no dejes de leer porque en las próximas líneas te vas a enterar.

Real Housewives of Beverly Hills es un reality show sumamente famoso en el país gobernado por Joe Biden, por lo que no es de extrañarse que la gente sienta cierto apego por las protagonistas; sin embargo, todo parece indicar que la nueva edición de este programa de telerrealidad no estará completa, ya que, la querida estrella, Diana Jenkins, no podrá presentarse de manera tradicional, ¿la razón? De acuerdo con información brindada TMZ, la guapa rubia, de 49 años, comenzó a manifestar síntomas de Covid-19.

Según detalles brindados por el tabloide inglés, Daily Mail, todo el peso del espectáculo recaerá en Lisa Rinna, Garcelle Beauvais, Kathy Hilton y Kyle Richards, aunque sus fans no podrán sentirse completamente decepcionados, ya que, Jenkins continuará teniendo participación en el reality, aunque aparecerá con videollamadas por Zoom, lo que recuerda un poco a la solución que le dieron a la ausencia de Vadhir, en la segunda temporada de De Viaje Con Los Derbez, cuando éste adquirió el nuevo coronavirus.

Según información del medio británico, es posible que Diana haya contraído la infección en Hawái, ya que, durante los últimos días había estado publicando fotografías de sus vacaciones en esta zona de Estados Unidos, a través de su cuenta oficial de Instagram; sin embargo, habría sido hasta después de que volvió de su viaje por las paradisíacas playas que vieron crecer a Jason Momoa, que comenzó a manifestar los síntomas del SARS-CoV-2.

