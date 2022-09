De no creer: Tras ir a la cárcel, afamada presentadora de TV posa en 'topless' a los 81 años

Los Ángeles, California.- Hace dos décadas, el nombre de Martha Stewart era de los más populares tanto para la televisión estadounidense como para el mundo entero, ya que antes de existir la palabra influencer, era ella quien decía a las millones de amas de casa que la veían cómo decorar un hogar, qué receta era la mejor para sorprender a los comensales y porqué no, hasta llegó a imponer algo de moda; sin embargo su carrera dio un giro cuando fue condenada a ir a la cárcel; hoy 'rompe' las redes tras publicar un video en donde la única prensa que usa es un mandil de cocina, todo a los 81 años de edad.

Stewart fue a la cárcel en 2004 luego de haber sido condenada por haber obstruido la justicia, al tiempo que utilizó información para cerrar la ventada un total de cuatro mil acciones de la empresa ImClone Systems, eventos que llevaron a que su marca perdiera acciones en la Bolsa y con ello, su fortuna también se esfumara. Aunque recuperó su libertad y de nuevo pudo recuperar su fortuna, ahora ha sorprendido a sus seguidores pues en la publicación en cuestión ella hace el anuncio de una marca de café, la cual bebe sin miedo a mostrarse semidesnuda.

Instagram @marthastewart48

"Hola. Solo estoy disfrutando el sabor natural de Pumpkin Spice. De los tostadores de café Green Mountain y nada más, literalmente. Solo mira esto, una cosa de belleza natural, no, no, no yo", dice la presentadora de televisión.