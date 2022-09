Divorcio en la farándula: Pareja de famosos se separa tras presunta infidelidad

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Recientemente, el mundo de la farándula estadounidense se dio una sacudida después de que una reconocida modelo, así como su esposo cineasta hicieron público su divorcio. De acuerdo con algunas fuentes cercanas a la pareja, ambos tomaron la decisión de tomar caminos separados después de que, presuntamente, él cometió una infidelidad, de la que poco se sabe hasta el momento.

Se trata de la guapa modelo Emily Ratajkowski, quien tuvo pequeñas participaciones en películas como Desaparecida y I Feel Pretty, quien recientemente confirmó, a través de TikTok que, luego de 4 años de matrimonio con el actor y productor Sebastian Bear-McClard, se encontraba nuevamente soltera, además aseguró que no le cerraría las puertas al amor, declarando que estaba dispuesta a volver a tener citas.

Fotografía de Emily Ratajkowski con Sebastian Bear

De acuerdo con información del medio Page Six, fue la modelo quien solicitó el divorcio y aunque los involucrados no han dado muchos detalles con respecto a los motivos de su temprana separación, una fuente cercana a los ahora exesposos reveló que habría sido Sebastian quien cometió la infidelidad en contra de la guapa modelo inglesa, y a pesar de que no dio detalles sobre dicho engaño, se puede estipular que ocurrió en más de una ocasión, esto debido a las palabras que el informante utilizó por medio de sus declaraciones.

Sí, la engañó. Es un mentiroso en serie. Es desagradable. Es un perro", aseguró la fuente

Por su parte, Ratajkowski ya fue captada sin su anillo de matrimonio, por lo que, parece ser, que ya está lista para darle la vuelta a la página y empezar nuevamente, pero esta vez no lo hará sola, ya que ahora la acompaña su bebé de 1 año, Sylvester Apollo Bear, con quien ya ha sido captada paseando por lo calle, en diversas ocasiones. Por su parte, Sebastian se ha mantenido en silencio y, hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración sobre su supuesta infidelidad hacía la famosa actriz.

