Gustavo Adolfo Infante vuelve a 'Sale el Sol' tras pelear con Joanna Vega-Biestro y piden su despido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Sale el Sol se encuentra totalmente indignado luego de que este viernes 9 de septiembre el periodista Gustavo Adolfo Infante regresara al programa tras la polémica escena que protagonizó la mañana de ayer cuando arremetió en contra de sus compañeros Joanna Vega-Biestro, Álex Kaffie y Ana María Alvarado. El conductor ya ofreció sus disculpas pero los televidentes siguen pidiendo su despido.

Durante esta mañana al iniciar la sección Pájaros en el Alambre, el extrabajador de Televisa confesó sentirse apenado por el bochornoso momento que se vivió ayer cuando él insultó en repetidas ocasiones a sus colegas, a quienes tachó de 'vendidas' y hasta les dijo "pónganse a trabajar". Gustavo mencionó que en Imagen TV promueven la cero violencia y por ello se disculpó con las presentadoras, quienes también estaban en la sala.

Familia, bienvenidos, en Sale el Sol creemos y defendendemos las diferencias de opinión, ideologías y creencias, pero sobretodo creemos, defendemos y promovemos la libertad, la tolerancia, el respeto y la unidad... No a la violencia y sí a la reconciliación", dijo.

Usuarios le dan con todo a Gustavo Adolfo

El 'enemigo' de Pati Chapoy explicó que es un ser humano que comete errores pero afirmó que está arrepentido y que jamás volverá a tener un comportamiento como el de ayer: "Discúlpenme por favor, porque vamos a seguir trabajando… soy un ser humano, me enojo también y me molesto en ocasiones, pero en aras de la audiencia, del programa y de ustedes compañeras no volverá a ocurrir".

No obstante, los usuarios de las redes sociales no creyeron en las palabras de Infante y de inmediato se lanzaron contra la producción de Sale el Sol por permitir que este famoso siga trabajando con ellos. Pero no solo fue eso, pues los internautas también crearon una petición en Change.org y ya están recolectando firmas para que el especialista de espectáculos sea sacado del aire en Imagen TV.

Joanna Vega-Biestro escuchando las disculpas de Infante

Ana María por su parte mencionó que los televidentes no deben de presenciar estas discusiones y dijo que ahora trabajarán en una estricta línea de respeto aunque tengan diversos puntos de vista: "De ahora en adelante trabajaremos con respeto aunque tengamos diversidad de opiniones, no todos opinamos igual y creo que es el chiste". Joanna Vega-Biestro coincidió en lo dicho por 'Anita' y así respondió a las disculpas de Gustavo.

Te agradecemos la disculpa, finalmente uno sigue aprendiendo, sigue reconociendo la opinión hacia alguien más, el que alguien opine diferente a ti no significa que te esté faltando al respeto y creo que es el mensaje que nos podemos quedar", finalizó.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento