Meghan Markle se separaría de Harry por sus polémicas declaraciones sobre la familia real

Balmoral, Escocia.- Luego de que la reina Isabel II, de Reino Unido, perdiera la vida, el día de ayer, 8 de septiembre, un nuevo drama habría azotado a la familia real británica y es que, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, abandonó a su esposo, Harry, quien llegó solo al palacio de Balmoral, en Escocia, para acompañar a los royal en este momento tan doloroso, mientras que la actriz de Los Ángeles, se quedó en Alemania por Los Juegos Invictus.

De acuerdo con los reportes, el portavoz de la polémica pareja emitió un comunicado en el que afirmaba que la estrella de Suits se reuniría horas más tarde con su marido; sin embargo, esta declaración fue cambiada rápidamente, ya que, la celebridad de 41 años, jamás llegó a lado de su esposo. Este hecho dio paso a que la prensa comenzara a especular cuál fue le motivo por el que Markle habría dejado solo al hijo de la princesa Diana.

Harry llega solo a Balmoral, Escocia

Una de las teorías que ha tomado más fuerza, durante las últimas horas, es que la familia real no vería con buenos ojos la llegada de Meghan a Balmoral, debido a que tan sólo hace una semana, Markle dio una explosiva entrevista para el medio neoyorquino, The Cut, en donde declaró que "sólo por existir alteraban la jerarquía real", así como también mencionó que Harry "había" perdido a su padre por causa de su salida de Reino Unido, entre otras cosas que resultaron penosas para los royal.

Según datos de The Post, la realeza no querría que la celebridad se presentara en escena porque las "tensiones son muy altas", este podría ser el motivo por el que le portavoz de la pareja se habría retractado rápidamente. Por otro lado, el experto de la realeza de la BBC, Nicholas Wtichell confirmó que, existe una gran posibilidad, de que la duquesa de Sussex no sería "bien recibida" por la manera en la que se ha expresado sobre los royal, en distintas entrevistas, tras su salida de Inglaterra.

De acuerdo con una fuente del palacio, Meghan y Harry se reunieron nuevamente en su casa de Windsor, Frogmore, Cottage, donde se espera que permanezcan hasta el próximo lunes, 19 de septiembre, momento en el que finalizarán los ritos funerarios de la reina Isabel II: "Meghan y Harry odian estar separados. Debió ser duro para él llegar solo a Escocia. No es de extrañar que se haya ido tan temprano a encontrarse con ella", declaró el informante.

