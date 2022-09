¿Por mantenido? Tras 22 años juntos, Erik Rubín confirma separación de Andrea Legarreta en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor y cantante Erik Rubín deja en shock a todos por sus íntimas declaraciones de su matrimonio con la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta. ¿Hay divorcio? Sin tapujos, el exTimbiriche habló de la peor cara de su relación y lo que más le ha molestado en sus 22 años con la presentadora. Las confesiones las hizo en el programa de Televisa Miembros Al Aire, donde convivió con los conductores Raúl Araiza, Paul Stanley, Yordi Rosado y José Eduardo Derbez.

Rubín y Andrea Legarreta son una de las parejas más mediáticas del espectáculo en México, motivo por el cual han sido involucrados en varios rumores que señalan que estarían a punto del divorcio. Mientras que la conductora del programa Hoy de Televisa ha sido atacada por presuntamente engañar a su esposo, él también ha protagonizado rumores de supuestas infidelidades y hasta de ser un "mujeriego" o "mantenido", por lo que en esta ocasión, él decidió aclarar su sentir.

Erik Rubín y Andrea Legarreta

El exTimbiriche contó que se siente pleno y feliz en esa etapa de su vida, además de que acaba de volver de unas vacaciones con su familia, por lo que se siente "recargado". Al ser cuestionado sobre cómo le hacen para poder coincidir los cuatro ya que todos trabajan, respondió que son su prioridad: "Tenemos nuestro calendario donde hay fechas apartadas, que son intocables", además de señalar que pronto tendrá que separarse de Andrea Legarreta pero solo físicamente, pues hará un viaje con amigos en su moto.

Yordi Rosado le preguntó si Andrea se ha molestado alguna vez por sus salidas y compromisos, a lo que dijo: "Es muy alivianada en ese aspecto, los dos que nos dedicamos a esto nos es más fácil entender, sobre todo por la chamba, que nos tenemos que ir a veces un mes, dos meses y la parte en la cual necesito mi espacio y ella el suyo". También le preguntaron cuál era el apodo a Legarreta, a lo que reveló que él le dice 'Ña' y ella a él 'Nete' "por pelonete", confesó Rubín.

Y agregó que de repente sí le pide separarse un tiempo, para darse su espacio: "Nos damos esos espacios y para mí también es 'oye, ¿no te quieres ir? ¿porque no vas con tus amigas? Date una vuelta, un viajecito, ¿cómo te caería un masajito?' esas indirectas buena onda de que 'vas' y esas son una de las cosas que valoro mucho en mi matrimonio, esa libertad que tenemos, de darnos espacio. También disfrutamos mucho estar juntos, estos viajes que hacemos la pasamos muy bien y tenemos una dinámica en familia, pasan muchas cosas chuscas", relató.

Posteriormente, Paul le preguntó: "¿A ti nunca te ha costado trabajo ver que tu mujer es muy exitosa y admirada en la TV?", a lo que Rubín abrió su corazón y dijo: "A mí me da mucho gusto pero te diré que hubo una época en la cual, normalmente los discos y este tipo de proyectos los haces sin estar en el reflector. Puedes estar dos años haciendo un disco y nadie sabe dónde andas y no soy alguien que se la pase 'oigan, estoy haciendo este' y en muchas ocasiones dicen 'el mantenido'", contó con molestia.

Sí te tengo que confesar que me ardía cab... pero bueno, después entiendes que es parte de. Que la gente va a opinar de todo, de cosas que no saben".

Sobre sus proyectos fallidos que aunque no hayan tenido éxito lo hayan hecho sentir orgulloso, mencionó: "Hay un disco que coproduje, compuse, grabé y toqué junto con Jay de la Cueva y es el disco donde más he crecido como productor, músico e ingeniero y es un disco que no tuvo mucha repercusión allá afuera, sin embargo, de ahí se desprenden un par de rolas que sonaron en Rebelde y la disquera no quiso pagar la sincronización, sonaron solo un mes y gracias a eso sonaron mucho en Brasil", concluyó.

