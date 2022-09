Se volvió hombre: Tras alistar su muerte y perder exclusividad, querida actriz se retira de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una primera actriz de Televisa, quien confesó hace un tiempo que ya tiene todo listo en caso de su muerte y causó furor en los 80's al convertirse en hombre para una telenovela, se despide de su último proyecto en la empresa luego de que en 2019 se reportara que había perdido su contrato de exclusividad. Se trata de Ana Martin, quien a sus 76 años de edad no ha dejado de trabajar, sin embargo, ella misma ha mencionado que ya se acerca su retiro definitivo de la actuación.

La primera actriz ha participado en importantes películas como El Profeta Mimí y Dulces compañías, además de exitosos melodramas de Televisa como Gabriel y Gabriela, La pasión de Isabela, El pecado de Oyuki, Alma rebelde, Amor Real, Rubí, La Madrastra, Destilando Amor, La que no podía amar, Simplemente María, La Desalmada, entre muchas otras. Fue en Gabriel y Gabriela que desató polémica al vestirse de hombre, razón por la cual se especuló que era lesbiana, ya que además nunca se casó o tuvo hijos.

Tengo fama de que me gustan las chavas desde Gabriel y Gabriela por 'Gabriel' (...) Realmente a mí, de verdad, a mí me gustan los hombres. Si me gustaran las mujeres te lo diría: 'Sabes qué, sí, anduve con una mujer ¿y cuál es el problema?'", dijo.

Ana Martin en 'Gabriel y Gabriela'

Ana Martin, quien contó en el programa Hoy que ya tiene todo listo para su muerte y hasta tramitó una carta de desahucio para el último día que habite esta tierra, ha revelado que al morir, lo que menos quiere es "ser una carga para nadie" en caso de que enferme: "Estoy ahorita tramitando mi carta de desahucio por si me llega una enfermedad (...) A ver... ¿quién me va a cuidar?, si no coordino, ya no funciono, no voy a ser una carga para nadie", comentó entonces.

Por otro lado, la actriz se mostró feliz por su trabajo en el melodrama Corazón Guerrero, que este viernes 9 de septiembre llegó a su fin luego de más de 100 capítulos. Reflexionando sobre el final del proyecto en entrevista para Las Estrellas, Martin habló de sus 60 años de labor artística: "60 años de carrera, que nunca me lo imaginé. Mi padre Jesús Martínez me dijo: 'al público siempre hay que decirle la verdad porque son ellos los que llevan tu carrera, los que te dan de comer y los que te levantan'. Y tenía toda la razón".

Sobre trabajar con Gonzalo García Vivanco, dijo: "Es muy buen actor, lo tuve en La Desalmada y las escenas que hicimos con Alberto Estrella, qué bárbaro, estuvieron padrísimas y me da muchísimo gusto que le dieran este personaje". También señaló que tuvo mucha química con todo el elenco, especialmente con Natalia Esperón, quien interpretó a su hija: "Es que cuando me toca gente joven con ese entusiasmo, realmente actuar y entregar un personaje, ser profesional de esta carrera pues en lo que yo pueda, estoy con ellas".

Finalmente, sobre haber llegado a un millón de seguidores en Instagram, comentó: "Ahora en pandemia un fan hizo el Instagram y verdaderamente no lo puedo creer. Si checo todo porque no quiero que se falte al respeto al público pero sí me cuesta mucho trabajo el 'pin, pin, pin'". Cabe mencionar que hace apenas unas semanas, la actriz dejó claro que en su percepción, ya no hay papeles de su edad y los personajes nuevos no están a la altura de los que la llevaron al éxito, por lo que ve muy cerca su retiro de la actuación.

Me encantaría seguir trabajando pero ya no hay personajes de mi edad, ya son muchos años y no hacen personajes como aquellos de doña Sara García", dijo entonces.

