Subió 30 kilos: Tras 'desfigurarse' y dejar TV Azteca, actriz de Televisa sale del clóset en 'Hoy'

Ciudad de México.- Luego de que surgieran rumores de que tenía un romance con una famosa conductora, una querida actriz que dejó las filas de Televisa hace unos años aparece en redes del programa Hoy para salir del clóset y aclarar su orientación sexual. Se trata de Samadhi Zendejas, quien finalmente rompió el silencio sobre una presunta relación lésbica con Yolanda Andrade luego de que fueran vistas conviviendo en la fiesta de cumpleaños de Julio César Chávez en julio.

Como se recordará, Zendejas empezó su carrera en 2009 en el melodrama juvenil Atrévete a soñar en la televisora de San Ángel. También ha estado en otros melodramas, series y unitarios de la empresa como Mujeres asesinas, Como dice el dicho, Un camino hacia el destino, Esperanza del corazón, Abismo de pasión, La sombra del pasado, pero desde 2017 se cambió a Telemundo para interpretar a Jenni Rivera en su bioserie Mariposa de barrio, personaje para el cual subió más de 30 kilos.

Zendejas ha logrado forjarse una importante carrera fuera de Televisa, pues también ha participado en proyectos como Milagros de Navidad, Enemigo íntimo (en donde se rapó casi la mitad de su cabeza y acabó irreconocible), Falsa identidad, además de que también firmó contrato con TV Azteca al participar en la narcoserie Rosario Tijeras. En las últimas semanas, la acriz dio de qué hablar pues usuarios empezaron a especular que podría andar con Andrade pues tuvieron mucha química en la fiesta del boxeador.

Aunque la conductora de Montse & Joe es abiertamente lesbiana y ha tenido relaciones públicas con mujeres, a la actriz que participa en la serie de Vix La mujer del diablo, no se le había conocido una pareja que fuera mujer. En las declaraciones retomadas en la cuenta de Twitter del programa Hoy, Samadhi fue contundente y durante un encuentro con la prensa sí salió del clóset pero como heterosexual, afirmando que solamente son amigas.

Samadhi Zendejas y Yolanda con Julio César Chávez

"Yo soy una gran amante del box, Yolanda es una gran amiga de la familia y tuvo el detalle de invitarme; ya sabe que yo soy amante del box y nada, es una gran mujer pero no (no somos nada)", declaró la actriz de 27 años. Ante la insistencia de la prensa sobre si tendría una relación con la sinaloense, Zendejas respondió. "No, la verdad es que no, soy una persona que no tendría una relación así, no me gustan las mujeres".

La verdad es que soy una chica que es heterosexual y estoy muy feliz por eso, y nada (...) somos solo amigas, y que me vuelva a invitar (a una fiesta)", finalizó.

