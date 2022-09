Tras 15 años en TV Azteca y abandonar México, famoso galán vuelve a 'Hoy' y renuncia a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán de telenovelas, quien estuvo 15 años trabajando en TV Azteca y Telemundo, aparece en el programa Hoy y se despide de los foros de Televisa luego de terminar su último proyecto. Se trata de Gonzalo García Vivanco, quien debutó en el Ajusco en 2003 al entrar a estudiar actuación en el CEFAT y luego protagonizando melodramas como Un nuevo amor, Las Juanas y Las Malcriadas.

Tras su éxito en la competencia de la televisora de San Ángel, el tapatío de 40 años abandonó México pues firmó contrato de exclusividad con la televisora hispana más vista en Estados Unidos, Telemundo. Ahí actuó en proyectos como Relaciones peligrosas, La Patrona, Tierra de Reyes y Los miserables, sin embargo, en 2019 volvió a Televisa tras protagonizar Verano de amor en 2009 y se unió al elenco del remake de Cuna de Lobos.

En 2021, García Vivanco maravilló a la audiencia con su participación en La Desalmada, telenovela producida por José Alberto 'El Güero' Castro y que rompió niveles de audiencia. Este año, Gonzalo tuvo un importante protagónico en Corazón Guerrero producida por Salvador Mejía, donde dio vida a 'Jesús', interés amoroso del personaje de Alejandra Espinoza, 'Mariluz'. Y precisamente por el final de la telenovela el actor acudió este viernes 9 de septiembre al foro del programa Hoy.

El histrión se despidió del melodrama, en el que compartió créditos con Christian de la Campa, Rodrigo Guirao, Oka Giner, Altaír Jarabo, Diego Olivera, Sabine Moussier, entre otros, además de que por el momento este era el único proyecto que tiene en San Ángel, pues deja un tiempo la pantalla chica para dedicarse al cine, pues ya se acaba de estrenar su película Soy tu fan, en donde retoma el personaje que hizo hace 10 años en la serie.

En el matutino, el actor se despidió y expresó cómo se sentía por el término de la telenovela: "La verdad muy emocionado, fue un proyecto que ha sido muy bonito gracias a Salvador Mejía. Fue un gran elenco y creo que la gente ha respondido muy bien a este proyecto". Sobre el final de su personaje dijo: "En realidad es Lisardo, hace dos personajes. Interpreta a 'Jesús' pero en realidad se llama 'Lisardo'. Al final, es un final feliz, aunque parece que no".

Además, fue cuestionado sobre las escenas que tuvieron los hermanos Guerrero en al pantalla, donde salen muy ligeros de ropa: "No me incomodan pero sí hay que meterle carnita, echarle ganas. Si te vas a quitar la camisa, pues hay que despertarte a las 5 am y entrenar para llegar a tu llamado a las 8. Hay que estar bien, yo sí tengo disciplina para llegar entrenado, comido, despierto", comentó a Arath de la Torre.

Finalmente, comentó todo lo que aprendió y lo que le dejó el proyecto: "Cuando me habló Salvador para el protagónico, para el cual estoy muy agradecido, fue un proyecto que me dejó una experiencia muy linda. Trabajar con Alejandra Espinoza, una gran compañera, gran protagonista, con mis hermanos, con Christian, Rodrigo, fue un proyecto la verdad que se generó una energía en el elenco espectacular, los amigos, la gente que conocí", finalizó.

