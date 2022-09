Tras divorcio y 9 años desaparecida de Televisa, protagonista debuta en 'Hoy' y aplasta a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de Televisa, quien estuvo 9 años retirada de las telenovelas para dedicarse a su familia y a la religión, regresa a los melodramas y se presenta en el foro del programa Hoy y da un duro golpe al rating del matutino Venga la Alegría de TV Azteca. Se trata de Karyme Lozano, quien será la protagonista adulta de Mi Secreto, nueva telenovela que produce Carlos Moreno para el canal de Las Estrellas, la cual se estrena este lunes 12 de septiembre.

Como se recordará, la actriz mexicana de 44 años formó parte de las filas de San Ángel durante más de 20 años en melodramas como Si Dios me quita la vida, Pueblo chico, infierno grande, Tres Mujeres, Amar sin límites, El Manantial, Niña Amada Mía y Quiero amarte. Su último proyecto en la empresa fue en el 2013. Y es que tras su primer divorcio, se casó por segunda vez y se mudó a Estados Unidos con su familia, ya sin su contrato de exclusividad.

Karyme Lozano tenía 9 años retirada

Karyme optó por dejar la fama ya que aseguraba que en ese momento no la hacía sentir feliz ni la llenaba, así que se enfocó en su fe y espiritualidad. Cansada de la "vida superficial" que llevaba y con ganas de acercarse a la religión, la actriz decidió entrar en un semiretiro y se refugió en sus tres hijos y su marido. Aunque hizo algunos proyectos en Estados Unidos, es hasta este 2022 que vuelve formalmente a las telenovelas y a México.

Este viernes 9 de septiembre, la actriz acudió como invitada al programa Hoy y se dijo muy emocionada de volver a la televisión. Conductores del matutino no dejaron de elogiarla por lo bien que se veía y ella se pronunció sobre su regreso: "Gracias, sí, de la mano de Carlos Moreno, que lo amo. Nuevamente. Estoy feliz, agradecida, bendecida. Quiero dedicarle este trabajo a mi público precioso porque en redes ponía 'estoy haciendo esta serie, película' y la gente me ponía: 'sí, ¿pero cuándo novela?'".

"Les dedico con todo mi amor esta novela, les va a encantar y este personaje 'Daniela' que está hermoso", compartió. Y es que en la trama, el personaje de Karyme estuvo en coma 25 años. "Es un shock a todo nivel y es un personaje que es un reto, es la protagonista madura, estoy feliz. Me encantan los retos, personajes difíciles. En novela no te dejan tanto ir al ritmo, tienes que ir más rápido y me dieron chance de hablar un poco más lento, más ronco y movimientos más lentos pero no tanto porque le cambian".

Sobre trabajar con Arturo Peniche, confesó: "Ay, lo amo. Es un caballero. es generoso dentro y fuera de escena. La vida me está recompensando de una manera... estoy feliz, muy agradecida. Es un actorazo, es simpático, nos hemos vuelto amigos, es un gran ser humano", compartió y habló del gran elenco: "Los jóvenes son súper actores, hay muchas historias y muchos secretos. Los adolescentes, su historia estoy picadísima, hay unas cosas de wow, yo no sabía que pasaba eso en las escuelas".

"Un elencazo, Luis Felipe Tovar, Alma Delfina, todos, Claudia Ramírez, gente que yo admiraba y soñaba trabajar, estoy trabajando, me siento súper feliz. Don Eric del Castillo, que trabajamos juntos en Niña, amada mía", señaló, además de agradecerle a Andrea Legarreta no haber estado en el melodrama Tres Mujeres, ya que ella a terminó reemplazando y fue un éxito. Ante esto, la conductora solo dijo: "No sé quién le tiene que decir gracias a quién, me quedé en Hoy. Fue predestinado".

Finalmente, la actriz platicó que tiene a dos hijos adoptivos e invitó a la gente que lo esté considerando que lo haga si lo siente en su corazón porque es algo: "Es un regalo de Dios, la bendición es para mí y quiero animar a la gente, anímense, si lo sienten en su corazón háganlo, es algo precioso, no se van a arrepentir", sostuvo, además de invitar al público a no perderse la telenovela de lunes a viernes a las 16:30 horas de la tarde (hora CDMX) por el canal de Las Estrellas.

Fuente: Tribuna