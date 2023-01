Luego de ser demandada por Lucía Méndez, Laura Zapata revela si podrían reconciliarse en 2023

Ciudad de México.- Luego de que la actriz Lucía Méndez demandó a la aclamada villana de telenovelas, Laura Zapata, por medio de una entrevista, la media hermana de Thalía, confesó si existe alguna posibilidades de reconciliación en 2023 con la también cantante, luego de que ella emitiera un comunicado en el que confirmaba el conflicto legal.

Y es que ante las cámaras de varios programas de espectáculos Zapata dijo que no puede emitir alguna palabra sobre el caso, esto para evitar que se agrande el conflicto legal, sin embargo, lo que si puso en claro es que la demanda fue solo para distraer sobre lo ocurrido en 'Siempre Reinas', dejando en suspenso a los presentes en la entrevista.

Estoy amordazada porque no puedo hablar, porque, de alguna manera, se cambió todo para que se hablara de esto y no de lo que se ve. No puedo hablar, estoy amenazada, tengo precaución”, manifestó.

Pero cuando se le interrogó sobre la posibilidad de un reencuentro entre ambas, ella argumentó que "no vuelve a tropezar con la misma piedra", por que dejó en claro que no tiene nada que hacer con ella, a la espera de una nueva respuesta de Lucía Méndez, quien únicamente ha sacado un comunicado de la demanda por medio de su cuenta de Twitter.

Fumar la pipa de la paz, no, ¿qué no me conoces? Cuando yo digo se acabó, se acabó, cuando digo: ‘no me interesa’, no me interesa’. Nosotros no debemos de olvidar del camino que venimos, porque si no volvemos a tropezar con la misma piedra, estoy hablando de la historia”, sostuvo.