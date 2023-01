Yusef, Macky González, Lolita Cortés y más personajes que causaron polémicas en realitys de TV Azteca

Ciudad de México.- Este 2022 fue un gran año para los realitys de TV Azteca debido a que varios de sus integrantes siempre fueron tendencia en las redes sociales debido a los escándalos que provocaron. Por ejemplo dentro de Survivor México quien siempre estuvo en el 'ojo del huracán' fue Yusef Farah, quien llegó a la competencia como uno de los favoritos pero que se fue como el villano más odiado de la temporada.

Hay que recordar que el apodado 'León Libanés' desató polémica por apoyar a Rogelio para meter proteína de forma ilegal al campamento. Esta situación provocó que Yusef fuera víctima de las peores críticas a lo largo de toda la temporada no solo del público, sino de parte de todos sus compañeros del reality. De hecho su salida fue histórica ya que ni siquiera hubo una eliminación justa pues todos conspiraron en su contra para echarlo afuera.

Otro personaje de la segunda temporada de Survivor México que siempre dio de qué hablar fue Nahomi Mejía, ya que por primera vez en la competencia hubo una persona trans. La influencer supuestamente le pidió a la producción seguir con su tratamiento hormonal aún estando en las playas de República Dominicana y se dice que hasta habló con los integrantes de su Tribu Halcón y también con la Tribu Jaguar para aclarar polémicas.

Al parecer Nahomi les explicó a sus compañeros que cuando ella comienza su tratamiento, automáticamente pierde la fuerza que posee un cuerpo masculino. Sin embargo, en todas las semanas de juego los sobrevivientes aseguraron estar en clara desventaja pues era muy evidente que Nahomi las superaba en rendimiento. Aún con toda la controversia, la rubia llegó hasta la gran final pero no consiguió el primer lugar pues Julián Huergo la superó en votos.

La Academia 20 años estuvo llena de controversias ya que hubo varios pleitos entre los mismos concursantes, jurado y hasta equipo directivo. En varias ocasiones Lolita Cortés y el director Alexander Acha tuvieron duras discusiones en plena transmisión en vivo y hasta hubo gritos. Al finalizar el reality, la estrella de teatro musical dijo que esta temporada había sido la más mediocre de toda la historia del reality, dejando muy mal parado al intérprete de Te Amo.

En tanto que durante la segunda temporada de MasterChef Celebrity México una de las concursantes que más llamó la atención fue Macky González, quien en varias ocasiones tuvo roces con el jurado que estuvo integrado por Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne. De hecho en una ocasión hizo enfurecer al chef español por casi obligarlo a probar un plato cuando él se resistía y esto la hizo recibir muchas críticas por parte del público del Ajusco.

Este programa a mí me encanto, porque se vieron claramente las dos generaciones, yo ya no pertenezco a esa generación de agachados, de ‘ay, porque es la autoridad, no le puedo decir nada’, ni madr...", expresó al finalizar la competencia.