Beyoncé planea dar el show de su vida junto a Britney Spears, pero no logra concretar nada

Los Ángeles, Estados Unidos.- A comienzos de la década del 2000, Britney Spears era una gran estrella de la industria pop que lograba llenar estadios completos. Su nombre era sinónimo de éxito y básicamente todas las empresas querían tenerla como su rostro, pero actualmente es una de las celebridades más cuestionadas del mundo del espectáculo debido a su abuso de las sustancias y la traumática experiencia que vivió bajo la tutela de su padre, Jamie Spears.

Y aunque varios fans de la denominada princesa del pop suelen criticarla en redes sociales por su presunto actuar errático y porque, anteriormente, publicaba fotografías y videos subidos de tono, la realidad es que hay grandes artistas que se encuentran esperando el regreso de la intérprete de Oops!... I Did It Again. Tal fue el caso de Elton John, quien en agosto del 2022 invitó a la rubia a realizar una colaboración para interpretar Hold Me Closer, tema que escaló hasta el puesto seis de los Billboard Hot 100.

En este 2023, Beyoncé esperaba tener su turno con Spears, esto según información exclusiva del medio Page Six, el cual publicó, durante la tarde de este martes, 10 de enero, un informe en donde reveló que la cantante de Halo, Partition y Single Ladies estaba preparando una colaboración con Britney, pero no solo eso, ya que, también quería que Spears apareciera en el video musical y si bien, la noticia podría emocionar a cualquiera, la realidad es que esto no será así.

Según información del ya mencionado medio, algunas fuentes cercanas a Beyoncé destaparon que, aunque, las negociaciones sí se hicieron, el equipo de ambas cantantes no logró ponerse de acuerdo, por lo que nada pudo concretarse. Por el momento se desconocen los motivo por los que ambas celebridades no pudieron ponerse de acuerdo y hasta el momento, los representantes de las estrellas de la música no han aceptado llamadas de la prensa.

Cabe señalar que ésta no sería la primera vez que Britney y Beyoncé trabajan juntas, ya que, en el 2004, ambas cantantes hicieron un trío junto a Pink para interpretar el tema musical de Queen, We Will Rock You, mismo que se utilizó en una campaña de marketing de una reconocida empresa de refrescos, en donde las famosas se vistieron como gladiadoras de la antigua Roma; mientras que el cantante Enrique Iglesias actuó como el emperador.

Fuentes: Tribuna