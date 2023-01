El infierno de Lolita Ayala: De Televisa a hundirse en depresión, en silla de ruedas y sin un peso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber sido despedida de Televisa en 2016 luego de 46 años al aire en varios programas, entre ellos su noticiero Las Noticias, Lolita Ayala viviría un infierno, según reporta la revista de espectáculos TVNotas. La presentadora de 71 años fue captada hace unos días luciendo irreconocible y en silla de ruedas, luego de que hace unos meses alarmara su estado de salud pues fue vista usando bastón y con un tanque de oxígeno.

De acuerdo con el medio, la conductora "ha caído por temporadas en depresión, llora de la impotencia y sufre fuertes dolores" luego del fuerte accidente que sufrió en el 2015 cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaba en Chihuahua. Según información del medio, contactaron a una presunta amiga de Ayala, quien les informó que tampoco la pasa bien económicamente pues se le ha ido mucho dinero en su salud, además de que habría puesto en pausa su tienda en línea.

Lolita Ayala en silla de ruedas y con oxígeno

La fuente indicó que Lolita estaría insistiendo que está "toda rota", ya que "no puede caminar bien, que no podía pisar bien, que la rehabilitación era muy lenta" luego de varias cirugías, además que aunado al accidente que le afectó la columna, se le habrían sumado "la diabetes y la hipertensión que le detectaron en 2017" y sufrió una caída en su casa en 2021 que le provocó facturas. También reportaron que estaría hundida en depresión pues antes estaba muy activa pero ahora está mucho tiempo dependienedo de una silla de ruedas y sufre fuertes dolores.

Por otro lado, la fuente manifestó a la revista que Lolita presuntamente tampoco la pasaría bien en su fundación pese a que es una de las celebridades más altruistas, pues habría gastado mucho en operaciones, lo que ha provocado que gaste mucho de sus ahorros. También reportaron que luego de estar casi un mes internada en un hospital de la CDMX, ahora solo es cuidada por sus empleados y se siente sola, ya que su hija tuvo que irse a vivir a Los Ángeles.

Finalmente, indicaron que tuvo que cerrar su tienda en línea donde vendía artículos con su imagen: "La realidad es que los últimos meses ya no le ha ido bien y hasta ha tenido que cerrarla de momento", señaló la fuente, que también mencionó que el mezcal que sacó presuntamente "no se ha vendido" y su fundación Solo por Ayudar "no ha logrado recaudar donativos". Hasta ahora, la conductora no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que pueda confirmar o desmentir la información en los próximos días.

Fuente: Tribuna