Golpe a Meghan Markle: El Palacio de Buckingham asegura que Harry "fue secuestrado"

Londres, Inglaterra.- Este martes, 10 de enero, se lanzó a la venta el, tan esperado, libro de memorias del Príncipe Harry: Spare; sin embargo, desde el pasado jueves, 5 del mismo mes, comenzaron a filtrarse algunos capítulos, mismos que el propio royal llegó a discutir en algunos programas a los que fue a brindar entrevistas como parte de la campaña de marketing para promocionar su escrito al público.

De acuerdo con información de medios como el Daily Mail y Page Six, el Palacio de Buckingham declaró en más de una ocasión que no daría ningún tipo de declaración relacionada al libro de Harry; sin embargo, parece ser que el día de hoy cambiaron de opinión y, de una manera muy sutil, dejaron en claro que la Familia Real Británica no se encontraba muy conforme con las explosivas acusaciones del hijo menor de Diana de Gales.

Como ya muchos sabrán, la coronación oficial de Carlos III se encuentra a poco más de cuatro meses de distancia, es por este motivo que las expectativas sobre la asistencia de los Duques de Sussex al magno evento se encuentran más bajas que nunca, por lo que una fuente cercana al a familia real decidió poner punto final a las especulaciones y reveló que la polémica pareja sí recibirá una invitación para el rito de sucesión.

De acuerdo con lo expuesto en el medio The Independent, Carlos III enviará una invitación a Montecito, California, lugar de residencia de los Sussex, aunque "espera que Harry y Meghan encuentren una razón para no estar allí". Así es, tal y como lo leíste, el actual rey de Inglaterra si invitará a su hijo y a su nuera, pero esperan que no acudan a la ceremonia, ¿la razón? El lanzamiento de Spare y del documental Harry y Meghan.

Según la fuente real, consideran que sería muy "difícil" para ambas partes encontrarse en un mismo lugar, sobre todo porque las explosivas declaraciones de los Sussex se encuentran sumamente presentes en el colectivo inglés. Finalmente, el informante aseveró que Harry había sido "secuestrado por un culto de psicoterapia y Meghan", por lo que dudan que el Duque y su familia se reconcilien prontamente.

