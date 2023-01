Golpe a Peña Nieto: Tras divorcio, Angélica Rivera 'vuelve' a Televisa y filtran inesperado secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras convertirse en primera dama de México en el 2012 luego de un larga carrera como protagonista de telenovelas, la actriz Angélica Rivera lo vuelve a hacer y reaparece en Televisa. La protagonista de melodramas como La dueña, Sin pecado concebido, Ángela y Destilando amor, quien se casó en 2010 con el expresidente de México Enrique Peña Nieto, acaparó titulares por diferentes escándalos a lo largo del sexenio y en 2019, confirmaron su divorcio tras meses de rumores.

Como se recordará, en su momento se dijo que la pareja tuvo importantes diferencias, sin embargo, señalan que lo que habría causado su divorcio presuntamente fue una infidelidad de parte del político con su actual pareja, la modelo Tania Ruiz. Aunque ella lo ha negado, varias fuentes han señalado lo contrario. Y tras varios años divorciados, ahora Angélica reaparece en las redes sociales del canal de Las Estrellas con duro golpe a su expareja, además de que revelan un inesperado secreto de la actriz.

Ahora que alista su regreso a la pantalla chica tras varios años retirada, 'La Gaviota' sigue causando sensación por su apariencia. Aunque ha recibido algunas críticas por presuntamente abusar de cirugías, otros resaltan lo espectacular que se ve, además de que parece hermana de sus hijas Fernanda y Sofía. En la reciente fotografía que publicó su hija mayor, en la cual aparecen en un evento, la actriz de 53 años dejó en shock al lucir más guapa y feliz que nunca.

Aunque la instantánea de nueva cuenta encendió rumores sobre si se había operado o no, lo cierto es que varios fanáticos acudieron a su defensa, exhibiendo así su inesperado secreto: la actriz ha transformado su apariencia gracias a sus maquillistas, Víctor Guadarrama y Alfonso Waithsman. Incluso, su primer exesposo, el productor José Alberto 'El Güero' Castro, salió en defensa de la madre de sus hijas, negando alguna cirugía: "No, no para nada (se realizó un arreglo), está muy bien, se cuida mucho, siempre ha sido una mujer muy bella".

Aunque Rivera se ha mantenido alejada de los reflectores desde su divorcio, y tampoco se ha pronunciado sobre las versiones que afirman que el exmandatario mexiquense le fue infiel, lo cierto es que ya sus hijas y su exmarido han confirmado ante los medios que planea volver a la farándula y por la puerta grande. De momento se desconoce cuál será el proyecto que elija para volver, pero sin duda será un duro golpe no solo para sus detractores, sino también para Peña Nieto.

