Irreconocible y enfermo: Tras sobredosis, galán de Televisa llega ahogado en llanto a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Tras duras enfermedades que lo dejaron al borde de la muerte, esposa de famoso galán de Televisa revela que rompió en llanto por importante razón. Se trata de Andrés García, quien está distanciado de sus hijos al asegurar que solo buscarían su herencia y habría sufrido una sobredosis hace varias semanas que casi lo hace perder la vida. Tras la polémica causada por su hijo Leonardo García, quien acusó a su esposa Margarita de no cuidarlo bien, ahora surge otra noticia al respecto.

El galán de telenovelas de San Ángel como El privilegio de Amar y Mujeres engañadas, de 81 años de edad, reapareció en unas fotos recientemente junto a la actriz Anahí Puente, con quien trabajó en varios melodramas, lo que significó mucho para él y hasta lo hizo llorar, según indicó su esposa para el programa Ventaneando de TV Azteca. Luego de que García alarmara debido a que con el paso de los meses mostró una decaída tras ser diagnosticado con cirrosis, una reciente neumonía y otras enfermedades, ahora todo parece ir mejor.

Andrés García

Luego de que la integrante de RBD Anahí Puente acudiera a visitar al histrión a su casa de Acapulco acompañada por su esposo Manuel Velasco, Margarita aseguró que le ayudó mucho al protagonista de Pedro Navajas en su recuperación: "Andrés está mejor que como llegó a estar antes de año nuevo, el 27 de diciembre finalmente se consiguió, necesitaba urgentemente otra de sangre y no habíamos podido conseguir y fue con la ayuda de Anahí que de verdad presionó y puso mucho empeño para conseguirla", contó.

Anahí se reunió con Andrés García

Por otro lado, destacó que la cantante y actriz cuenta con todo el respaldo de su esposo para seguir ayudando a García: "Anahí me sigue ayudando, tuve el gusto de conocer también a su esposo, al senador Manuel Velasco, que de verdad es una persona…, estoy sorprendida de la clase de ser humano que es, porque emana su bonhomía, su empatía, todo se ha hecho con apoyo de ellos, he recibido mucha ayuda, hasta ayuda emocional, porque saber que Anahí está al pendiente, me pregunta cómo está y todo eso", afirmó.

Finalmente, la pareja de don Andrés García relató la forma en que el actor dominicano se emocionó por reencontrarse con Anahí, asegurando que hasta rompió en llanto: "Fue muy emotiva la reunión, porque hace tiempo no veía ese brillo en los ojos de Andrés cuando la vio y también se le pusieron sus ojitos con lagrimitas, estaba muy contento, y quería platicar de política con el Licenciado Velasco y muy bonita la reunión", declaró.

Fuente: Tribuna