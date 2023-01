¿La dejó por Sara Corrales? Legarreta habla de más y exhibe ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras la reciente visita de Irina Baeva al programa Hoy, las especulaciones sobre si terminó o no su compromiso matrimonial con Gabriel Soto no han parado. Este lunes, en su celebración de 25 años al aire, la rusa fue la madrina de la nueva sección 'La Tina', donde se confesó sobre su romance con el actor de Televisa, quien se dice estaría ya cortejando a la colombian Sara Corrales luego de poner punto final a su relación de varios años con Baeva.

Aunque la actriz de El Dragón y Soltero con hijas ha evitado hablar mucho del tema y solo deja entrever que sí seguiría con Soto, la pareja no ha aparecido junta públicamente y se ha reportado que ella es quien no quiere devolver el anillo de compromiso pese a qu se habrían separado hace meses luego de cancelar su boda varias veces. Tras asegurar que por ahora están juntos pero no tienen pensado llegar al altar por los conflictos entre Rusia y Ucrania, la prensa no se quedó conforme y cuestionó a Andrea Legarreta.

Captura de pantalla del Programa 'Hoy'

La conductora habló de más y reveló detalles de su plática privada con Irina sobre Gabriel Soto. ¿Es cierto que terminaron pero no pueden anunciarlo porque hay un contrato de por medio? La esposa de Erik Rubín se encontró con la prensa y reveló qué fue lo que le dijo la actriz para acabar con las especulaciones de la presunta ruptura con el mexicano, quien supuestamente ya está detrás de una de sus compañeras de la telenovela Mi camino es amarte, Sara Corrales.

¿Sara Corrales tiene romance con Gabriel Soto?

"Sí, estuve platicando con ella de eso, trae su anillo, al parecer se van a ir este fin de semana de viaje. Le pregunté '¿estás bien?, ¿podemos hablar del tema?'. (Me dijo) 'sí'. Paul le preguntó, más bien dice que son más los rumores que lo que ellos viven en su día a día, entonces está bien", señaló Andrea, dejando entrever que ellos también consideraban que pudo haber una ruptura entre ellos. Por otro lado, le preguntaron sobre la actriz colombiana, quien se dice que hasta ya convive con las hijas del galán de novelas.

"Pero es que ¿a mí qué me preguntan eso?", dijo con una risa nerviosa, sin confirmar o negar la información pero dejando entrever que sí creería que pudieran haberse separado. "Yo les deseo que estén bien, que estén bien de manera individual, que si están juntos que les vaya increíble, si no están juntos también, las historias a veces terminan, otras empiezan, yo creo que al final yo la vi bien, ella habló, traía su anillo, habló de que todavía no eligen la fecha de la boda, no habló de una separación, eso fue lo que se vio en el programa, por eso lo estoy diciendo", finalizó.

