"La estrella soy yo": Actrices de Televisa tienen fuerte pleito y exhiben que "casi se desgreñan"

Ciudad de México.- Dos queridas actrices de Televisa se encuentran metidas en tremendo escándalo pues salió a la luz que tendrían un fuerte pleito y que semanas atrás "casi se desgreñan" luego de haber tenido una explosiva discusión. Se trata de las comediantes Liliana Arriaga y Bárbara Torres, quienes comparten escenario en la obra Entre ellas donde también trabajan Aida Pierce, Lis Vega, Olga Sana, entre otras.

Este martes 10 de enero la actriz mexicana y la estrella argentina protagonizaron la portada de la revista TVNotas ya que una supuesta persona de la producción contó todos los detalles de su rivalidad a esta publicación. Supuestamente en días pasados la intérprete del personaje 'Excelsa' armo tremendo zafarrancho luego de acabar una función pues se le fue encima a Arriaga y por poco llegaron a los golpes.

El informante asegura que la actriz argentina de 47 años está muy celosa de que 'La Chupitos' sea tan cobijada por el público que va a ver Entre ellas, obra que tiene una exitosa gira en Estados Unidos: "El pleito entre Bárbara Torres y Liliana Arriaga está fuerte... está muy celosa... seamos honestos: La Chupitos es la estrella de la comunidad latina en Estados Unidos, ella abarrota el teatro y eso le molesta a Bárbara, quien se siente la estrella y todo el tiempo se está quejando".

Elenco de 'Entre ellas'

Presuntamente la protagonista de La Familia P.Luche ha manifestado que odia ser parte de esta puesta en escena pero que solo sigue adelante para que le den su parte de la paga: "En sí, la obra no le gusta para nada". Supuestamente el público que acude al teatro le pide a 'La Chupitos' alargar un poco más su parte y esto hace enfurecer a Torres: "Bárbara se la arma de a ped... todo el tiempo, le dice que se pasó, y por todo discute... ella la ignora".

Supuestamente en el mes de diciembre Arriaga enfermó de gripe y esto impidió que pudiera tomarse fotos con el público, por las cuales le pagan 20 dólares, y Bárbara estalló: "Bárbara le reclamó a La Chupitos, le dijo que cómo era posible que no se diera el tiempo para tomarse fotos con el público por sentirse tan importante, cuando no lo es". Ahí fue cuando la mexicana no se contuvo más y le recordó a Torres que ni siquiera era tan famosa.

Bárbara le dijo que le bajara, que no se creyera tan importante, porque en todo caso, ella era la estrella de la obra".

Al parecer 'La Chupitos' incluso le recalcó que ella es una migrante que vino a triunfar a México y esto hizo enfurecer a Torres aún más: "Bárbara le gritoneó y le dijo que con ella no se metiera, que le bajara, y pues casi casi se le va a los golpes, la camioneta se paró y los de la producción las calmaron", reportaron. Cabe resaltar que ni 'Excelsa' ni 'La Chupitos', quien trabaja en el programa Hoy, han salido a hablar al respecto pero se espera que lo desmientan o confirmen pronto.

