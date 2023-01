Maryfer Centeno se pronuncia tras zafarrancho con Niurka y envía mensaje a Adela Micha

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche del pasado lunes, 9 de enero, explotó una terrible discusión entre Niurka Marcos y la grafóloga, Maryfer Centeno, luego de que ambas fueran como invitadas al programa de YouTube de Adela Micha, La Saga. Como algunos recordarán, ambas mujeres ya habían tenido algunos roces en el pasado, luego de que la experta en letras se expresara sobre la vedette y su relación con Juan Vidal.

En el video se puede apreciar cómo las cosas se salen de control durante la entrevista, provocando que Marcos se levantara de su asiento, lo girara y comenzara a platicar únicamente con uno de los presentadores. Finalmente, la actriz de Salomé estalló en insultos hacía la colaboradora de Hoy: "Tú a mí no me vas a psicoanalizar porque a mi me vale mad... lo que tú opinas. Porque además me vale mad... Es mam... de que adivinas el cuerpo".

Luego de una tensa entrevista, las cosas finalizaron y hasta se tomaron fotografías juntas para las redes sociales; sin embargo, Maryfer no dio por cerrada la situación y, durante la mañana de este martes, 10 de enero, publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter donde se manifestó con respecto a lo anteriormente mencionado y hasta le pidió disculpas a Adela Micha por haber utilizado su espacio en Internet para un zafarrancho de semejante magnitud.

Por supuesto que no estoy de acuerdo con la actitud de Niurka ayer hice lo que estaba en mis manos por controlar su ira pero fue imposible, incluso confirmó que tenía razón en mi trabajo, parece que todo se calmó. Soy la primera en lamentar la situación. Gracias Adela Micha", tuiteó la famosa

Declaraciones de Maryfer Centeno

Créditos: @Grafocafe

Como era de esperarse, varios fans de la grafóloga comenzaron a reaccionar ante lo ocurrido en el show, entre ellos, hubo una persona que cuestionó a quién se le habría ocurrido llevar a Niurka, especialmente porque se sabía de antemano que ambas tenían conflictos, a lo que la propia Maryfer hizo tremenda confesión, puesto que, según sus palabras, nadie invitó a la actriz de Velo de Novia.

Según declaraciones de la experta en lenguaje corporal, había sido la propia exesposa de Juan Osorio quien llamó a la producción de La Saga para solicitar un espacio en él. Incluso, la propia Maryfer mencionó que la actitud de Niurka, previo al show había sido muy amable: "Ella habló para decir que quería venir, de forma muy amable, pero ya vieron lo que pasó". En caso de ser esto cierto, podría ser que, en verdad, la bailarina esté interpretando un personaje frente a las cámaras, tal como Centeno mencionó durante el show.

Créditos: @Grafocafe

Fuentes: Tribuna