¿Quién dijo que ya no llenaba? Ángela Aguilar presume exitoso concierto: "Mi primer show del año"

Ezequiel Montes, Querétaro.- Luego de que algunos medios de comunicación replicaran la noticia de que la gente le había dado la espalda a Ángela Aguilar e incluso aseveraron que la cantante, de 19 años, ya no llenaba conciertos, este martes, 10 de octubre, la denominada princesa del regional mexicano presumió exitoso concierto en Ezequiel Montes, Querétaro, donde aparentemente llenó el show, por completo.

Como algunos recordarán, a mediados del mes de diciembre, la cantante de Qué Agonía, expresó su apoyo por hacía la selección liderada por Lionel Messi, luego de que ésta se coronara como la indiscutible campeona de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Si bien, muchos artistas se manifestaron orgullosos del equipo sudamericano, resulta ser que a Ángela se le fueron a la yugular por escribir en su publicación que era 25 por ciento argentina.

No te lo puedo explicar, porque no lo vas a entender, 25 por ciento argentina, 100 por ciento orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo", declaró la famosa en su cuenta oficial de Instagram

Tras esto, las redes sociales de Ángela se llenaron de comentarios negativos a su persona, por un lado, ciertas personas se ofendieron por el principio del mensaje ("No te lo puedo explicar, porque no lo vas a entender"), mismo que fue extraído de la canción argentina Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, del artista La Mosca Tsé-Tsé; mientras que la segunda parte hizo enojar a muchas más personas porque interpretaron que la más joven de los Aguilar se avergonzaba de sus raíces mexicanas.

Para rematar el asunto, el pasado 5 de enero, algunos medios de comunicación comenzaron a lanzar notas en las que destaparon que la cantante de Ella qué te dio no llenó el palenque de Tuxtla, Gutiérrez, en Chiapas, donde algunos videos mostraban asientos vacíos e incluso surgieron testimonios en donde afirmaban que el equipo de Pepe Aguilar estaba obsequiando juguetes y boletos para que la gente pasara a ver a Ángela, pero esto de nada sirvió.

No fue sino hasta este martes, 10 de enero, que Ángela compartió una serie de fotografías de su último concierto en la feria de Ezequiel Montes en Querétaro donde mostró que una gran cantidad de gente acudió a escucharla cantar: "Mi primer show del año. Gracias, gracias, gracias". Sin embargo, las burlas no se hicieron esperar y los comentarios negativos tampoco, ya que, aún hay una gran cantidad de gente que no perdona a la joven estrella del regional mexicano.

Ángela Aguilar presume recinto lleno en Querétaro

