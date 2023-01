Adiós Irina Baeva: Actriz de Televisa manda mensaje a Gabriel Soto en 'Hoy' y admite si hay química

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa dio una entrevista exclusiva al programa Hoy en la que contó que es verdad que ha tenido mucha química con Gabriel Soto durante las grabaciones del melodrama Mi fortuna es amarte y hasta aprovechó para enviarle un amoroso mensaje al galán. Como se sabe, se especula que el histrión mexicano e Irina Baeva rompieron su compromiso desde hace meses y que ya hasta están separados.

Se trata de la talentosa Susana González, quien comenzó su carrera en la televisora de San Ángel en 1996 y que se ha dado a conocer por participar en entrañables telenovelas como Amigas y rivales, Velo de novia, Pasión y poder, La que no podía amar, Entre el amor y el odio, Mi marido tiene más familia y la más reciente Mi fortuna es amarte. Además se encuentra grabando Mi camino es amarte junto al exmarido de Geraldine Bazán.

Este miércoles 11 de enero la intérprete oriunda de Zacatecas habló en exclusiva con reporteros del programa Hoy para compartir cómo se encuentra ya que están en los últimos días de rodaje del melodrama de Nicandro Díaz: "Nos sentimos súper arraigados, aunque hoy es el último día de nuestro querido foro 8, nos estamos despidiendo del equipo técnico, pero nos sentimos agradecidísimos", comentó ante las cámaras del matutino.

Susana comentó que como en cada fin de ciclo, hay cierta nostalgia por el cierre de este proyecto, aunque aclaró a los televidentes que lo mejor en la historia está por ocurrir: "Sí, tristes por dejar el foro, pero contentos porque nos quedan escenas tan complicadas, hemos tenido juntitas para ver cómo las vamos a hacer". Asimismo, la actriz de 48 años de edad declaró cómo fue la química con Gabriel, pues con el protagoniza el melodrama.

Fue un gran compañero, un gran ser humano, lo quiero mucho, lo respeto".

Y González no paró de elogiar al supuesto exnovio de Baeva: "Es súper lindo, súper disciplinado en escena". Sin embargo, ella no es la actriz que ha sido involucrada sentimentalmente con Soto y en realidad se trata de Sara Corrales, la villana del melodrama. Se dice que el mexicano no ha parado de enviarle detalles a la intérprete de 'Úrsula' para conquistarla, pero supuestamente ella no quiere 'aflojar' porque primero quiere que reconozca su ruptura con la actriz rusa.

