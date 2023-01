Bomba en Televisa: Ferka manda polémico mensaje a la madre de Christian Estrada: "La abuela del año"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida como Ferka, nuevamente logró provocar tremendo alboroto en las redes sociales en cuanto a su complicada separación de Christian Estrada. La conocida exactriz de TV Azteca usó su cuenta de Twitter para lanzar un polémico mensaje en contra de nadie más y nadie menos que su exsuegra, quien habría provocado su ruptura con 'El Sina'.

Cómo se recordará, fue justo después del bautizo de su hijo Leonel que se comenzó a especular la separación, pues presuntamente su relación se desgastó demasiado mientras formaron parte del reality Inseparables: Amor al límite. En una entrevista exclusiva con el programa Hoy, Ferka compartió los motivos que la llevaron a separarse de su entonces prometido fue porque vivió violencia emocional con él:

A pesar de que yo amara muchísimo a esa persona, porque yo lo elegí como el padre de mi hijo, pero me confundí, yo le aposté, me cegué, me enamoré, pero no me gustó y decidí terminar porque hay violencia".

Además también la exconcursante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde obtuvo el tercer lugar junto a Jorge Losa, comentó que Estrada no le dio su lugar luego de haber tenido un roce con su entonces suegra, lo cual también la hizo abrir los ojos. Sumado a esta controversia, hace unas semanas 'El Sina' trató de llevarse a la fuerza al menor y esto desencadenó un nuevo pleito entre ellos por la custodia de Leonel.

Por su parte, Christian ha manifestado que no busca perjudicar a su exnovia y que su único interés es estar presente en la vida del pequeño de apenas 1 año, pues él nunca convivió con el hombre que le dio la vida: "Mi único deseo es y seguirá siendo poder convivir con mi hijo, verlo crecer y ser parte de su vida, como cualquier padre, si bien me he perdido de muchos momentos importantes, tengo fe en que podré estar en los que vienen", dijo en un comunicado de prensa.

Pero tal parece que las cosas entre él y Ferka siguen sin mejorar, pues hace algunas horas la presentadora invitada del programa Hoy usó su cuenta de Twitter para destruir a su mamá. Sí, la actriz de 36 años exhibió públicamente a su exsuegra porque supuestamente no ha buscado a Leonel pero sí sube fotos de él a sus redes: "Qué pinc... descaro andar subiendo foto de mi hijo si desde septiembre i una llamada para saber si está bien". Fernanda afirma que la señora no llamó para desearle una feliz Navidad al niño y la destrozó con el siguiente comentario.

Eso es ser la abuela del año".

