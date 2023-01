"Ganas mucho": Laura G explota en VIDEO y enfrenta a su jefe en TV Azteca por despido de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que la revista TVNotas reportara esta semana que Laura G estaría entre las conductoras que serían despedidas del matutino Venga la Alegría este 2023 presuntamente por su "alto sueldo" y por "no tener empatía con el público", es ella quien decide tomar cartas en el asunto y enfrenta directamente a su jefe, el nuevo director de contenidos de TV Azteca Adrián Ortega, quien reemplazó a Sandra Smester luego de su salida a Telemundo, para revelar si se queda o no.

Tras bambalinas en los foros del matutino, Laura decidió poner fin a especulaciones y dijo: "Estoy aquí con el señor director Adrián Ortega, cuestionándolo frente a frente si es cierto que me voy, que ya... que gano muuuucho y me largo de esta empresa", señaló Laura ante las cámaras en un video que compartió el matutino en sus redes sociales. "Sí ganas mucho", le respondió Ortega entre risas. "No es cierto", sostuvo Laura. "No te vas", confirmó el director.

"¿No me voy?", preguntó de nuevo la exconductora de Sabadazo, a lo que su jefe replicó: "(Son) mentiras". "Entonces ya, por favor suéltenme, desde agosto me traen con eso", insistió la conductora regiomontana mientras al fondo se escucha a Ricardo Casares lamentarse a manera de broma. "Ricky, rézale a otro santo, todavía me tendrás que ver más tiempo", sostuvo la presentadora de 37 años, quien acompañó el video con un texto.

"Aquí el director general de contenidos de Azteca. El señor Adrián Ortega aclarando todos los chismes que traen... algún día todos saldremos, por lo pronto déjenos disfrutar", publicó. Poco después, el propio director posó junto a las otras dos conductoras que según la revista de espectáculos también serían despedidas junto a la expresentadora de Televisa, Flor Rubio y Anette Cuburu, echando por tierra que les vayan a dar las gracias.

Aunque ya anunciaron su salida del matutino (y de la edición de Fin de Semana) conductores como Roger González, 'La Bebeshita' y 'El Chino', quien cambió a los fines, al parecer ninguna de estas tres conductoras abandonarán el programa próximamente. Como se recordará, TVNotas señaló que entre los presuntos candidatos que ejecutivos tenían pensados para reemplazarlas estarían Anette Michel, Jimena Pérez 'La Choco' y Ricardo Peralta, pero su llegada no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial.

