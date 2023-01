¡La humilló! Tras amarga separación, Piqué hunde a Shakira por ataques en canción de BZRP

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras el revuelo que provocó que el productor argentino Bizarrap (BZRP) publicara que este miércoles 11 de enero publicaría una canción con Shakira, es ahora Gerard Piqué quien reacciona a la controversia. Y es que se filtraron algunas partes de la letra del tema titulado BZRP Music Session #53, en las que presuntamente Shakira lanza duras indirectas a su expareja y padre de sus hijos Milán y Sasha.

La cantautora sorprendió unos días antes al promocionar la canción con la frase: "Una loba como yo no está pa' tipos como tú!", pues además de hacer alusión a una de sus antiguas canciones Loba, usuarios de redes sociales destacaron que era un duro golpe para su expareja. Como se recordará, tras 12 años juntos, a principios de junio del 2022 y luego de fuertes rumores, Shakira confirmó su separación del exfutbolista del Barcelona.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad", comunicó entonces. Poco después se confirmó que el deportista tenía un nuevo romance con la joven Clara Chía, mucho menor que la colombiana y con quien Piqué trabajaba en su empresa. Desde entonces, ambos se han limitado a lanzar indirectas el uno al otro, siendo las más recientes los temas Te felicito y Monotonía de Shakira.

Minutos después de anunciarse la colaboración entre BZRP y Shak, se filtró lo que presuntamente es un estribillo de la esperada canción, el cual dice así: "Esto pa' que te mortifique, mastica y traga pa' que no pique. Yo contigo ya no regreso ni, aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique". Y no tardó en interpretarse una presunta reacción de Piqué, quien ha estado muy activo en redes en los últimos días.

Esto debido a su llamativo proyecto de la King's League, liga de futbol amateur, encabezada por famosos y streamers, sin embargo, en medio de la controversia por su ex, se limitó a escribir emojis en Twitter que incluían al circo, un payaso, el carrusel y la rueda de la fortuna, que han sido interpretados como una respuesta al lanzamiento, burlándose de su expareja. Por lo menos así lo perciben los seguidores de la cantante, que llenaron el tuit de miles de reacciones.

"Payaso tú", "aparte de infiel, ridículo", "tienes lo que te mereces... uno cosecha lo que siembra", "Jajajaja ya quiero que te destroce Shak", "dale vuelta a la hoja Piqué", fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios de la plataforma. Aunque se desconoce si el tema si trate sobre Piqué, lo cierto es que la artista ha canalizado su dolor en su música, pues ha sido clara al revelar que le 2022 fue uno de sus años más difíciles.

