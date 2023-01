Luto en el Rock: A los 78 años de edad, fallece Jeff Beck, uno de los guitarristas más reconocidos

Estados Unidos.- La mañana de este miércoles 11 de enero, la industria de la música se vistió de luto, esto luego de que se informara del sensible fallecimiento del músico británico Jeff Beck, quien ha sido considerado como uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock, quien a los 78 años de edad dejó de existir tras complicaciones de salud.

Fue por medio de redes sociales, donde familiares del guitarrista colocaron un mensaje en el que dieron la lamentable noticia, al abundar sobre las causas que detonaron su deceso, al afirmar que sufrió una repentina meningitis bacteriana, la cual en pocos días terminó con su vida, causando que muchos de sus seguidores, así como seres queridos se vistieran de luto.

Cabe recordar que el pasado 2022, emprendió un tour a lado del actor y músico Johnny Depp con quien en conjunto lanzaron un albúm de covers, el cual llevaba el nombre de 18, mismo que fue lanzado por Rhino Records, el pasado 15 de julio, por lo que a su avanzada edad, aún seguía en activo en la industria musical, luego de ser ganador del premio Grammy, además de que era miembro del Salón de la Fama del Rock por partida doble, esto en solitario, además de pertenecer al grupo Yardbirds.

Jeff Beck formó parte del panteón de guitarristas de rock que salieron a finales de los años 60, donde se encontraban personalidades como Eric Clapton, Jimmy Page y Jimi Hendrix. entre otros. Por otra parte fue acreedor a por lo menos ocho premios Grammy, estando entre los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos, según datos de la revista Rolling Stone.

Me gusta el elemento de caos en la música. Esa sensación es lo mejor que hay, siempre que no haya demasiado. Tiene que estar en equilibrio. Acabo de ver el Cirque du Soleil y me pareció un completo caos organizado”, declaró en 2014.